Демократию хотят заменить на меритократию

Ректор РАНХиГС рассказал о необходимости введения демократии

2:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Алексей Комиссаров-ректор РАНХиГС рассказал о том, что в России следует вводить меритократию, т.е. "власть лучших", "лидеров, обладающих наиболее выдающимися компетенциями в области управления". Об этом он рассказал по итогам конкурса "Лидеры России".

Фото: U.S. Air Force. Общественное достояние

Меритократия - это принцип управления, при котором власть и привилегии распределяются на основе заслуг и способностей человека, а не на основе его происхождения, богатства или должности. В меритократическом обществе важно уважать труд и достижения каждого человека, независимо от его социального статуса.

Принцип меритократии был впервые предложен в XIX веке британским социологом Гербертом Спенсером. Он считал, что общество должно быть организовано таким образом, чтобы лучшие и наиболее способные люди занимали высшие позиции в социальной иерархии.

Однако термин “меритократия” был введен только в 1958 году американским социологом Майклом Янгом, который определил его как “систему, в которой положение человека в обществе определяется его заслугами, а не его происхождением или связями”.

С тех пор идея меритократии стала популярной, особенно в странах Запада, где она часто используется для оправдания неравенства и привилегий определенных групп населения. Однако критики меритократии утверждают, что она не всегда приводит к справедливости и равенству, так как заслуги могут измеряться по-разному и не всегда учитывать все аспекты жизни человека.

Меритократией часто называли Римскую республику III-I веков до н.э., однако если применить современные методы просопографии, то можно убедиться в том, что Римская республика была примером классической олигархии.

Критерии выделения "лучших" также относительны. В этом смысле можно привести цитату, приписываемую Иосифу Сталину:"Важно не то, как голосуют, а как считают".