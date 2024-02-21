Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ян Гагин: Украина эвакуировала сотрудников СБУ и архивы из Курахово в ДНР
Финансовый омбудсмен Медведев выявил серьезные проблемы в новом законе о кредитах
Виктор Заварзин: Украина подталкивает Запад к созданию "грязной бомбы"
Пять эффективных способов снижения расхода топлива на автомобиле
Диетолог Денисова назвала минусы и плюсы пюре быстрого приготовления
Теннисистка Потапова: если не получится попасть на ОИ-2024, никто не умрёт, но обидно будет
В Совете Федерации поддержали инициативу о выдаче электронных удостоверений на фильмы
Алтай признан одним из наиболее живописных уголков России
Учëные США назвали необходимым тщательное мытьë всех частей тела
"Отказались от подарка? Узнайте, как вернуть деньги и сохранить отношения

Юристы объяснили, как правильно получать подарки

1:50
Общество

Тема подарков является довольно сложной: со временем отношения могут испортиться, и даритель может захотеть вернуть подарок. Или, возможно, одаряемый предпочтет получить деньги вместо подарка. Эксперты обратились к юристам с четырьмя вопросами о том, как правильно дарить, получать, делить и возвращать различные предметы.

Юристы объяснили, как правильно получать подарки
Фото: openverse by Droid Gingerbread is licensed under CC BY 2.0

Вопрос о возврате денег за подарочный сертификат также поднимается. Вручение карты с депозитом на товар или услугу часто является популярным решением, но что делать, если одаряемому нужны деньги? Юрист Марина Захарова объясняет, что подарочный сертификат представляет собой предоплату, и владелец карты имеет право на выбор товара, услуги или обмен на деньги. Хотя наличие чека желательно, оно не обязательно.

Как сообщает сайт aif.ru, кроме того, подарки, сделанные вне брака, не всегда подлежат возврату. В декабре 2023 года Верховный суд РФ уточнил, что подаренное в период незарегистрированных отношений не считается неосновательно полученным и не обязательно возвращается при разрыве отношений. Это подтверждается судебной практикой, поскольку такие подарки не порождают гражданско-правовых обязательств между партнерами.

Наконец, вопрос о делении подарков, полученных в браке, также является значимым. По российскому законодательству, если подарок был получен одним из супругов во время брака, он считается его личной собственностью и не подлежит разделу при разводе. Однако, есть сложности, если подарок был улучшен за счет средств семейного бюджета или личных средств другого супруга. Юристы рекомендуют сохранять документы о приобретении дорогих подарков и, если возможно, заключать договоры дарения для обеспечения безопасности.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов

Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.

World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
В Белгороде обнаружили частный дом с "украинским флагом" на крыше
"Флаг вывешен на всю крышу". В Белгороде пожаловались на частный дом с украинской символикой
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
Найдите место на клумбе для этого идеального цветка: он завоюет сердце своими красивыми соцветиями
Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова Запад потихоньку сливает Украину, которая начала сыпаться на фронте Дмитрий Плотников В домике Виктора Васнецова в центре Москвы до сих пор пахнет русским духом Сергей Лебедев
Уж если Болгария торгуется с США и ЕС, то перспективы Украины совсем плохие
Чем удобрять картошку: рассказываем о трёх видах подкормки - урожай вас порадует
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: "Нынешняя зима — особенно неоднородная"
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: "Нынешняя зима — особенно неоднородная"
Последние материалы
Игорь Кимаковский: ВСУ при выходе из Авдеевки заминировали тела сослуживцев
Bloomberg: раскрыта тайная борьба за власть двух кланов Ротшильдов
Генсек НАТО Столтенберг признал, что ситуация на фронте для Украины сложная
Найдена самая дорогая квартира в аренду в Москве
Дмитрий Кулеба: ВСУ потеряли Авдеевку из-за нехватки западного оружия
Российские туристы получили возможность сэкономить 30% на отпуске в Черногории
Инженеры из Германии и Австрии разработали метод строительства дорог на Луне
Психолог Кузина заявила, что "Синдром Плюшкина" можно побороть
Сорт томатом "Сто пудов"
Рафаэль Гросси: Запорожскую АЭС отключили от резервной внешней ЛЭП
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников