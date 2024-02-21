"Отказались от подарка? Узнайте, как вернуть деньги и сохранить отношения

Юристы объяснили, как правильно получать подарки

1:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Тема подарков является довольно сложной: со временем отношения могут испортиться, и даритель может захотеть вернуть подарок. Или, возможно, одаряемый предпочтет получить деньги вместо подарка. Эксперты обратились к юристам с четырьмя вопросами о том, как правильно дарить, получать, делить и возвращать различные предметы.

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Вопрос о возврате денег за подарочный сертификат также поднимается. Вручение карты с депозитом на товар или услугу часто является популярным решением, но что делать, если одаряемому нужны деньги? Юрист Марина Захарова объясняет, что подарочный сертификат представляет собой предоплату, и владелец карты имеет право на выбор товара, услуги или обмен на деньги. Хотя наличие чека желательно, оно не обязательно.

Как сообщает сайт aif.ru, кроме того, подарки, сделанные вне брака, не всегда подлежат возврату. В декабре 2023 года Верховный суд РФ уточнил, что подаренное в период незарегистрированных отношений не считается неосновательно полученным и не обязательно возвращается при разрыве отношений. Это подтверждается судебной практикой, поскольку такие подарки не порождают гражданско-правовых обязательств между партнерами.

Наконец, вопрос о делении подарков, полученных в браке, также является значимым. По российскому законодательству, если подарок был получен одним из супругов во время брака, он считается его личной собственностью и не подлежит разделу при разводе. Однако, есть сложности, если подарок был улучшен за счет средств семейного бюджета или личных средств другого супруга. Юристы рекомендуют сохранять документы о приобретении дорогих подарков и, если возможно, заключать договоры дарения для обеспечения безопасности.