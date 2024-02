"Флаг вывешен на всю крышу". В Белгороде пожаловались на частный дом с украинской символикой

Жители Белгорода пожаловались в соцсетях на желто-голубую крышу частного дома одного из местных жителей.

Фото: flickr.com by Схакиров is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic