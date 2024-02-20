"Флаг вывешен на всю крышу". В Белгороде пожаловались на частный дом с украинской символикой

В Белгороде пожаловались на частный дом с цветами украинского флага

Жители Белгорода пожаловались в соцсетях на желто-голубую крышу частного дома одного из местных жителей.

Фото: flickr.com by Схакиров is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Флаг вывешен на всю крышу дома. Я думаю, что такое недопустимо в нашей обстановке", — написала в соцсети "Вконтакте"девушка, заметившая крышу в цветах украинского флага.

Белгородка посоветовала местным властям обратить на дом внимание.

Владелец дома Максим Левых заверил, что цветовое сочетание его кровли никак не связано с украинским флагом — это просто совпадение. Он пояснил, что делал ремонт крыши из-за порчи гидроизоляции от солнечных лучей.

"Купил тент синий, закрыл конёк, потом жёлтый, потом последний белый, с другой стороны дома забил плёнкой", — рассказал Максим.

Владелец дома добавил, что не ожидал такой реакции на свою работу. Белгородец рассказал, что даже сделал в соцсетях запрос на поиск красного тента, чтобы крыша соответствовала российскому флагу, но пока предложений не получил.

Левых заверил, что он законопослушный гражданин, и выразил надежду, что никто не причинит ему вреда.