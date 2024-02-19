В Белогорске (Амурская область) сотрудников клуба, где прошла вечеринка с конкурсами на раздевание, отправят в волонтерский отряд, сообщает РИА Новости.
Мероприятие в местном ночном клубе состоялось в субботу 17 февраля. В ходе вечеринки проводились конкурсы с раздеванием за бесплатный коктейль.
Видео быстро попало в соцсети и привлекло внимание сотрудников полиции.
Мэр города заявил, что руководство клуба полностью признало вину и решило направить сотрудников в волонтерский отряд для помощи участникам спецоперации. Администрацию клуба и участников вечеринки могут привлечь к административной ответственности.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.