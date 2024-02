После "голой вечеринки" в Амурской области сотрудники клуба отправились в волонтерский отряд

В Белогорске (Амурская область) сотрудников клуба, где прошла вечеринка с конкурсами на раздевание, отправят в волонтерский отряд, сообщает РИА Новости.

