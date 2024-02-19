После "голой вечеринки" в Амурской области сотрудники клуба отправились в волонтерский отряд

Голая вечеринка на Амуре

В Белогорске (Амурская область) сотрудников клуба, где прошла вечеринка с конкурсами на раздевание, отправят в волонтерский отряд, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by My 420 Tours is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Мероприятие в местном ночном клубе состоялось в субботу 17 февраля. В ходе вечеринки проводились конкурсы с раздеванием за бесплатный коктейль.

Видео быстро попало в соцсети и привлекло внимание сотрудников полиции.

Мэр города заявил, что руководство клуба полностью признало вину и решило направить сотрудников в волонтерский отряд для помощи участникам спецоперации. Администрацию клуба и участников вечеринки могут привлечь к административной ответственности.