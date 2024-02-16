В городе Нижневартовск новорожденного назвали Владимир-Путин

В Нижневартовске родился Владимир-Путин

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

В городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа новорожденного мальчика назвали Владимир-Путин, сообщает телеканал "N1 – Первый Нижневартовский".

Фото: n1.ru by Телеканал "N1 – Первый Нижневартовский" is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Владимир-Путин Гошгарович Пириев появился на свет 9 февраля 2024 года. По мнению родителей, имя малышу дали для того, чтобы люди никогда "не забыли президента России, который много сделал для страны". Сейчас в семье мальчика называют Путиным.

В июле 2023 года тезка Владимира Путина родился в Санкт-Петербурге. Мать ребенка заявила, что человек с именем Владимир призван приводить людей к порядку и согласию. До этого, в 2019 году, жители Санкт-Петербурга с фамилией Русских назвали новорожденную дочь Россией, что, однако, не сравнится с фантазией семьи из Набережных Челнов, в 2017 году назвавших ребенка Россией-Святосией-Святороссией.

Кроме того, в 2017 году у семьи Абдулкадер, приехавших в Дагестан из Афганистана, родился мальчик, которого родители решили назвать в честь президента своей новой родины. Полное имя мальчика - Путин Амануллаевич Абдулкадер.