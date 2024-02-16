Минпромторг настоятельно рекомендует вернуть газеты и журналы в розничные магазины

Газеты и журналы возвращаются в российские магазины

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Минпромторг решил поддержать печатную прессу РФ, настоятельно рекомендовав торговым сетям в течение месяца проработать вопрос ее реализации, сообщает Интерфакс.

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В противном случае ведомству придётся прибегнуть к нормативному регулированию для законодательного закрепления за периодикой места на полках магазинов, сообщается на сайте министерства.

По словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, чтобы россияне имели свободный доступ к традиционным отечественным СМИ, следует вернуть на прилавки периодические издания. По мнению председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева, сегодня печатная пресса для торговых точек – это, в первую очередь, социальный продукт.

Ранее, 13 января, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что в настоящее время в России наблюдается четкое разделение на журналистов, уехавших за границу и работающих на врага, и на тех, кто остался и работает на благо страны.