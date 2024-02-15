Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бастрыкин потребовал доклад о жилищных условиях в поселке Оконешниково
Генсек НАТО Столтенберг: блок планирует поставить ВСУ миллион беспилотников
Профилактика и борьба с плесенью у комнатных растений: Понимание причин и эффективные методы
Юрист объяснила, почему жители первого и второго этажей должны платить за лифт
Психиатр Макеева рассказала, что физические нагрузки вылечат синдром хронической усталости
Американские ученые обнаружили способность рыбы длинноперый губан видеть кожей
Тайны ресторанного варения пельменей: как приготовить идеальное блюдо из полуфабрикатов
Выставку "Россия" на ВДНХ продлили до июля
Превратим старую сковороду в антипригарное чудо: простой способ с солью, который используют опытные хозяйки
Тайная опасность в воздухе: уровень кумола в Уфе выше нормы в 2,2 раза

В воздухе Уфы на 2,2 раза нашли превышение содержания кумола

1:08
Общество

В Уфе житель по имени Александр обратил внимание на "неприятный химический запах" в районе Зелёной роще. По его мнению, это связано с выбросами с промышленных предприятий на севере города. Его заявление нашло подтверждение в министерстве экологии, где было выявлено превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

В воздухе Уфы на 2,2 раза нашли превышение содержания кумола
Фото: Openverse by Mavroudis Kostas is licensed under CC BY-SA 2.0

В результате анализа отчётов Башгидрометцентра было установлено, что в течение двух дней до этого обнаружено повышенное содержание изопропилбензола, известного как кумол. Это вещество, используемое в производстве топлива, оказалось в воздухе на 2,2 раза выше предельно допустимой концентрации. Кумол является токсичным и наркотическим веществом, вдыхание паров которого может привести к онкологическим заболеваниям. Об этом сообщает mkset.ru.

Дополнительно, автоматические станции контроля загрязнения атмосферы обнаружили также повышенное содержание пыли, превышающее норму в 1,1 раз на севере Уфы и в 3,1 раз в районе озера Кашкадан.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Сорт огурцов "F1 любимый внучок" идеален для консервации
Идеальные огурцы для засолки: этот сорт компактный, вкусный и хрустящий
Рассказываем, как ухаживать за крыжовником, чтобы радовал долгие годы
Грязь на авто как защита: 5 причин, почему не стоит спешить с поездкой на мойку
Российская армия получила новые усиленные танки Т-80БВМ Дмитрий Плотников Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев РФ объявила в розыск первое лицо Эстонии премьера Каллас. Это только начало Любовь Степушова
Одно из самых ценных и полезных растений, которое радует орехами
Сводка с фронта: в Авдеевке бывшие "азовцы"* позорно отступили, на очереди штурм Часов Яра
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
Последние материалы
В воздухе Уфы на 2,2 раза нашли превышение содержания кумола
Психиатр Макеева рассказала, что физические нагрузки вылечат синдром хронической усталости
Американские ученые обнаружили способность рыбы длинноперый губан видеть кожей
Тайны ресторанного варения пельменей: как приготовить идеальное блюдо из полуфабрикатов
Выставку "Россия" на ВДНХ продлили до июля
Превратим старую сковороду в антипригарное чудо: простой способ с солью, который используют опытные хозяйки
Семь красных флагов мастера по маникюру: проверь, есть ли они у твоего
Российские ракеты уничтожили военные объекты Украины в Киевской и городе Днепр
Эксперт по туризму представил основные правила для посещения КНДР
Комнатные растения, которым не нужно много света
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников