Тайная опасность в воздухе: уровень кумола в Уфе выше нормы в 2,2 раза

В воздухе Уфы на 2,2 раза нашли превышение содержания кумола

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

В Уфе житель по имени Александр обратил внимание на "неприятный химический запах" в районе Зелёной роще. По его мнению, это связано с выбросами с промышленных предприятий на севере города. Его заявление нашло подтверждение в министерстве экологии, где было выявлено превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

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В результате анализа отчётов Башгидрометцентра было установлено, что в течение двух дней до этого обнаружено повышенное содержание изопропилбензола, известного как кумол. Это вещество, используемое в производстве топлива, оказалось в воздухе на 2,2 раза выше предельно допустимой концентрации. Кумол является токсичным и наркотическим веществом, вдыхание паров которого может привести к онкологическим заболеваниям. Об этом сообщает mkset.ru.

Дополнительно, автоматические станции контроля загрязнения атмосферы обнаружили также повышенное содержание пыли, превышающее норму в 1,1 раз на севере Уфы и в 3,1 раз в районе озера Кашкадан.