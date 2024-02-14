Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, владельцы каких автомобилей являются самыми внимательными
Почему поездка в Турцию в августе не рекомендуется
NYPost: В США ЦРУ шпионило за сторонниками Трампа ради "антироссийского скандала"
Хирург Ващук рассказал, почему нельзя сидеть, закинув ногу на ногу
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков ждут третьего ребёнка
"Лунная ночь" Айвазовского: Аукционный холдинг опроверг претензии Украины
Учёные США обнаружили, что Марс смогут колонизировать люди с компромиссным типом личности
РБК: Для ВСУ не будут закупать "Пепси"
Как сварить бурый рис
Правовед Князев: при спасении собаки вскрытие квартиры было оправдано

Пользователи интернета спорят о правомерности проникновения в жилище, где около недели была заперта собака. Соседи вызвали спасателей

Общество

Председатель Московской коллегии адвокатов Борис Князев назвал взломанную в квартире с четвероногой пленницей дверь вынужденной мерой для спасения жизни животного.

Пользователи интернета спорят о правомерности проникновения в жилище, где около недели была заперта собака. Соседи вызвали спасателей
Фото: vk.com by ГКУ МО "Мособлпожспас" is licensed under public domain

Жалобно скуливший несколько дней спаниель встревожил обитателей многоэтажки, не в силах помочь сами, жильцы вызвали спасателей. Горе-хозяин отсутствовал, по всей видимости, уже несколько суток, чтобы помочь собаке пришлось взломать дверь.

"Если у спасателей были основания полагать, что там умирает животное, или это животное, так скажем, лает, воет, что мешает другим гражданам, не соблюдается режим тишины и так далее, то, наверное, правильно. Но, с другой стороны, если хозяева предъявят, то, наверное, замки или что-то придется ставить. Ни в каких жекражах там не обвиняют, поэтому мне кажется в данном случае действия верные. Ситуация неординарная и экстренная, поэтому такие действия оправданы", — считает юрист.

Борис Князев говорит, что это тот самый случай, когда нужно было действовать безотлагательно.

"В экстренных случаях это делается, например, ребенок кричит и так далее. В данном случае ошибки не было. Люди ждали. Видимо, старались связаться с хозяевами. Это же не просто так вот, сегодня пришел, пожаловался, а вечером МЧС приехала. Скорее всего, участвовал и участковый, и жилищная контора. Так просто спасатели бы чужую квартиру не стали ломать. Поэтому я думаю, что тут претензии должны быть, прежде всего, к самим хозяевам, почему они так сделали, что с ними не связаться и так далее, к своим, мне кажется, питомцам нужно более ответственно относиться", — поделился своим мнением эксперт.

Дальнейшей судьбой спасённой собаки сейчас занимаются ветеринары и неравнодушные жители.

 

 

Кому не стоит заводить собаку
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Популярное
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
NetEase: ход России с золотом может стать сюрпризом
В Китае рассказали, какой сюрприз с золотом может преподнести Россия
Расшифровка внешности: как черты лица связаны с IQ и умственными способностями
Когда нужно менять антифриз и от чего зависят эти сроки
Дворцы падали, шляпы никогда. Немного о моде на головные уборы с давних времён Сергей Лебедев Президент США считает Владимира Путина опаснее Ленина и Сталина Андрей Николаев Украина как полигон. Киев полностью продал независимость государства Дмитрий Плотников
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Это изобретение российских учёных позволит превращать окна в солнечные панели
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Последние материалы
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков ждут третьего ребёнка
"Лунная ночь" Айвазовского: Аукционный холдинг опроверг претензии Украины
Учёные США обнаружили, что Марс смогут колонизировать люди с компромиссным типом личности
РБК: Для ВСУ не будут закупать "Пепси"
Как сварить бурый рис
Собаки в семье: особенная связь с детьми
Галкин* сфотографировал златокудрую Пугачёву в кресле с телефоном
Хоккеист Фетисов о продлении бана России: "В ИИХФ не с кем разговаривать и не на кого надеяться"
Морские круизы: идеальный способ познать несколько стран за одну поездку без лишних хлопот
Ликвидирован капитан штурмовиков, брошенный Сырским на деблокаду Авдеевки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников