Правовед Князев: при спасении собаки вскрытие квартиры было оправдано

Председатель Московской коллегии адвокатов Борис Князев назвал взломанную в квартире с четвероногой пленницей дверь вынужденной мерой для спасения жизни животного.

Фото: vk.com by ГКУ МО "Мособлпожспас" is licensed under public domain