Правовед Князев: при спасении собаки вскрытие квартиры было оправдано

Пользователи интернета спорят о правомерности проникновения в жилище, где около недели была заперта собака. Соседи вызвали спасателей

Председатель Московской коллегии адвокатов Борис Князев назвал взломанную в квартире с четвероногой пленницей дверь вынужденной мерой для спасения жизни животного.

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Жалобно скуливший несколько дней спаниель встревожил обитателей многоэтажки, не в силах помочь сами, жильцы вызвали спасателей. Горе-хозяин отсутствовал, по всей видимости, уже несколько суток, чтобы помочь собаке пришлось взломать дверь.

"Если у спасателей были основания полагать, что там умирает животное, или это животное, так скажем, лает, воет, что мешает другим гражданам, не соблюдается режим тишины и так далее, то, наверное, правильно. Но, с другой стороны, если хозяева предъявят, то, наверное, замки или что-то придется ставить. Ни в каких жекражах там не обвиняют, поэтому мне кажется в данном случае действия верные. Ситуация неординарная и экстренная, поэтому такие действия оправданы", — считает юрист.

Борис Князев говорит, что это тот самый случай, когда нужно было действовать безотлагательно.

"В экстренных случаях это делается, например, ребенок кричит и так далее. В данном случае ошибки не было. Люди ждали. Видимо, старались связаться с хозяевами. Это же не просто так вот, сегодня пришел, пожаловался, а вечером МЧС приехала. Скорее всего, участвовал и участковый, и жилищная контора. Так просто спасатели бы чужую квартиру не стали ломать. Поэтому я думаю, что тут претензии должны быть, прежде всего, к самим хозяевам, почему они так сделали, что с ними не связаться и так далее, к своим, мне кажется, питомцам нужно более ответственно относиться", — поделился своим мнением эксперт.

Дальнейшей судьбой спасённой собаки сейчас занимаются ветеринары и неравнодушные жители.

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