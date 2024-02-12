Интернет на грани катастрофы из-за фишинга. Как защитить себя?

Рост фишинга в интернете: как защититься в 2024 году

0:34 Your browser does not support the audio element. Общество

В январе 2024 года количество фишинговых сайтов в рунете значительно возросло, достигнув почти 5 тысяч страниц.

Фото: flickr.com by r. nial bradshaw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Мошенники активно используют различные типы сайтов, такие как мессенджеры, почтовые сервисы, банки, а также ресурсы, связанные с туризмом, для выманивания личных данных и денег. Об этом сообщает Известия.

Эксперты предупреждают о возросшей активности киберпреступников и рекомендуют принимать меры предосторожности при работе в интернете, чтобы избежать стать жертвой фишинга.