Интернет на грани катастрофы из-за фишинга. Как защитить себя?

В январе 2024 года количество фишинговых сайтов в рунете значительно возросло, достигнув почти 5 тысяч страниц.
Мошенники активно используют различные типы сайтов, такие как мессенджеры, почтовые сервисы, банки, а также ресурсы, связанные с туризмом, для выманивания личных данных и денег. Об этом сообщает Известия.
Эксперты предупреждают о возросшей активности киберпреступников и рекомендуют принимать меры предосторожности при работе в интернете, чтобы избежать стать жертвой фишинга.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.