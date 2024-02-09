Чем рискуют подписчики известных блогеров: они даже не подозревают, что могут остаться без денег

Эксперт ЦБ Стрелкова объяснила, почему нельзя доверять блогерам в соцсетях

Мошенники всегда активны, и они искусно вписываются в современные тренды, чтобы умело обмануть своих жертв. На текущий момент они активно используют социальные сети и мессенджеры, иногда оставаясь незамеченными.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт по борьбе с нелегальной деятельностью от Центробанка России, Рима Стрелкова, выступившая в эфире "Радио 1", раскрыла популярную схему мошенничества в социальных сетях. Она отметила, что часто аферисты захватывают аккаунты с большим количеством подписчиков и продвигают финансовые пирамиды, выдавая себя за владельца.

Стрелкова подчеркнула, что у блогера уже есть доверие его аудитории, и если мошенник получает доступ к такому каналу, публикуя материалы о финансовых пирамидах, он привлекает новых клиентов, притворяясь автором, за которым люди следят.

Эксперт призывает россиян тщательно проверять рекламируемые платформы или продукты, не слепо доверяя популярным блогерам или экспертам, за которыми они следят.

Она также обратила внимание на мошенничество с использованием криптовалют. Согласно ее словам, интерес к криптовалютам остается высоким, но также растет количество проектов, связанных с ними. Мошенники привлекают людей, обещая высокие доходы от инвестирования в криптовалюту.

Чтобы избежать участия в мошеннических схемах и потери денег, эксперт советует принимать решения о инвестициях осознанно и не слепо верить рекомендациям блогеров или экспертов.