RT нашёл письмо, написанное матерью главкома ВСУ Александра Сырского её погибшему в Великую Отечественную войну отцу Ивану Андреевичу: тот пал в бою, прикрывая отступающих однополчан.
Людмила Ивановна Сырская, мать вновь назначенного главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, по-прежнему живёт в России, как и большинство близких родственников главкома. Женщина родилась в Москве в 1941 году, поэтому помнит своего ушедшего на фронт отца лишь по рассказам матери. Уже повзрослев, она написала погибшему папе письмо — сегодня оно выглядит как трогательная дань памяти защитнику Родины, близкому человеку, воспоминания о котором бережно хранятся в семье.
Маленькая Люда Сырская написала, что вместе с мамой и старшей сестрой они уехали в эвакуацию во Владимирскую область, где жила прабабушка будущего главкома ВСУ. В Москву семья уже не вернулась — Иван Андреевич Сырский пропал без вести в конце июня 1941-го, а их московскую квартиру заняли другие жильцы. Лишь в 1945 году родные узнали о судьбе Ивана Сырского — к ним заехал его сослуживец, который рассказал подробности последнего боя.
"К маме заехал мужчина и рассказал, как ты погиб. Ты был ранен, остался прикрывать своих товарищей, попросил оставить гранату и патроны, попросил рассказать жене о своей смерти", — написала Людмила.
Однополчанин героя сообщил его семье, что, отступив, они услышали несколько выстрелов и взрыв гранаты.
"Куркин был коммунистом и живым бы не сдался. Нас он спас от немцев, а сам погиб", — приводит девочка слова фронтовика.
Живущие сегодня в России родственники главкома ВСУ Сырского заверяют, что давно перестали общаться с ним.
Александр Сырский родился во Владимирской области. Он провёл детство в РСФСР и переехал на Украину в 1980 году. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. В 1996 году продолжил военное образование в Академии ВСУ и Национальной академии обороны Украины. С началом так называемой "антитеррористической операции" против жителей Донбасса служил на должности начштаба АТО.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.