Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ФСБ России: рекордный прирост должников – 41,3% за год
Названо лучшее место для употребления алкоголя, чтобы снизить похмелье
Агата Муцениеце кардинально сменила имидж и стала блондикой
Сколько раз в месяц надо мыть автомобиль зимой и почему вредно отказываться от мойки вообще
Врачи сказали, что правильно стричь ногти формой полумесяца
Почему не стоит выбивать ковёр на снегу
Остерегайтесь мошенников: схема обмана от таксистов на Бали
Китайский Новый год: традиции и табу, которые нельзя нарушать
Джон Кирби завил, что американцы не должны верить ничему, что Путин говорит Карлсону
RT: Дед нового главкома ВСУ Сырского погиб в Великую Отечественную войну, прикрывая однополчан в бою с фашистами

RT: Дед главкома ВСУ Сырского погиб в 1941 году, спасая однополчан от фашистов

2:22
Общество

RT нашёл письмо, написанное матерью главкома ВСУ Александра Сырского её погибшему в Великую Отечественную войну отцу Ивану Андреевичу: тот пал в бою, прикрывая отступающих однополчан.

RT: Дед главкома ВСУ Сырского погиб в 1941 году, спасая однополчан от фашистов
Фото: riamediabank.ru by Anatoliy Garanin / Анатолий Гаранин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Людмила Ивановна Сырская, мать вновь назначенного главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, по-прежнему живёт в России, как и большинство близких родственников главкома. Женщина родилась в Москве в 1941 году, поэтому помнит своего ушедшего на фронт отца лишь по рассказам матери. Уже повзрослев, она написала погибшему папе письмо — сегодня оно выглядит как трогательная дань памяти защитнику Родины, близкому человеку, воспоминания о котором бережно хранятся в семье.

Маленькая Люда Сырская написала, что вместе с мамой и старшей сестрой они уехали в эвакуацию во Владимирскую область, где жила прабабушка будущего главкома ВСУ. В Москву семья уже не вернулась — Иван Андреевич Сырский пропал без вести в конце июня 1941-го, а их московскую квартиру заняли другие жильцы. Лишь в 1945 году родные узнали о судьбе Ивана Сырского — к ним заехал его сослуживец, который рассказал подробности последнего боя.

"К маме заехал мужчина и рассказал, как ты погиб. Ты был ранен, остался прикрывать своих товарищей, попросил оставить гранату и патроны, попросил рассказать жене о своей смерти", — написала Людмила.

Однополчанин героя сообщил его семье, что, отступив, они услышали несколько выстрелов и взрыв гранаты.

"Куркин был коммунистом и живым бы не сдался. Нас он спас от немцев, а сам погиб", — приводит девочка слова фронтовика.

Живущие сегодня в России родственники главкома ВСУ Сырского заверяют, что давно перестали общаться с ним.

Александр Сырский родился во Владимирской области. Он провёл детство в РСФСР и переехал на Украину в 1980 году. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. В 1996 году продолжил военное образование в Академии ВСУ и Национальной академии обороны Украины. С началом так называемой "антитеррористической операции" против жителей Донбасса служил на должности начштаба АТО.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Удивительно, но факт: сделайте это с семенами перца, и они прорастут как по команде - очень необычная процедура

Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.

Как добиться быстрой всхожести семян перца
Секреты красоты: девять советов по вечернему уходу, чтобы просыпаться с идеальной кожей и волосами
Как проснуться красивой: советы по уходу за собой перед сном, чтобы каждое утро начинать с уверенности
Секреты идеальных дворников: как избежать скрипа и полос на стекле
Благодаря этим советам по посадке и выращиванию моркови вы получите мощный урожай
Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин В Авдеевке ВС РФ применяют тактику "малых котлов", в Крынках — война дронов Дмитрий Плотников Поездка Путина в Турцию отложена: причины и последствия Любовь Степушова
Туристам порекомендовали всегда бросать бутылку с водой под кровать при входе в номер отеля
Этот дивный многолетник вырастят и начинающие садоводы: не боится морозов, вредителей, подкормки не нужны
Избавиться от луковой и морковной мухи можно: просто опрыскивайте растения этим натуральным средством - лук и морквоь получат двойную пользу
Избавиться от луковой и морковной мухи можно: просто опрыскивайте растения этим натуральным средством - лук и морквоь получат двойную пользу
Последние материалы
Водка, доллары, теплые носки – важные вещи для поездки в КНДР, рассказали туристы
Bild: дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок был офицером вермахта
Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан"
Помните, что необходимо подкормить клубнику весной
Туристический секрет: какие предметы из номера отеля можно забрать
Онколог Исмаилов заявил, что родинки несут опасность во время массажа
Что такое коллагенотерапия и как она способствует восстановлению уровня коллагена в коже
Что стоит знать, если задумали посадить сирень
Как больше двигаться с каждым днём и побороть лень
Лосось на сковороде: самый простой и быстрый способ приготовить красную рыбку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников