RT: Дед нового главкома ВСУ Сырского погиб в Великую Отечественную войну, прикрывая однополчан в бою с фашистами

RT: Дед главкома ВСУ Сырского погиб в 1941 году, спасая однополчан от фашистов

2:22 Your browser does not support the audio element. Общество

RT нашёл письмо, написанное матерью главкома ВСУ Александра Сырского её погибшему в Великую Отечественную войну отцу Ивану Андреевичу: тот пал в бою, прикрывая отступающих однополчан.

Фото: riamediabank.ru by Anatoliy Garanin / Анатолий Гаранин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Людмила Ивановна Сырская, мать вновь назначенного главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, по-прежнему живёт в России, как и большинство близких родственников главкома. Женщина родилась в Москве в 1941 году, поэтому помнит своего ушедшего на фронт отца лишь по рассказам матери. Уже повзрослев, она написала погибшему папе письмо — сегодня оно выглядит как трогательная дань памяти защитнику Родины, близкому человеку, воспоминания о котором бережно хранятся в семье.

Маленькая Люда Сырская написала, что вместе с мамой и старшей сестрой они уехали в эвакуацию во Владимирскую область, где жила прабабушка будущего главкома ВСУ. В Москву семья уже не вернулась — Иван Андреевич Сырский пропал без вести в конце июня 1941-го, а их московскую квартиру заняли другие жильцы. Лишь в 1945 году родные узнали о судьбе Ивана Сырского — к ним заехал его сослуживец, который рассказал подробности последнего боя.

"К маме заехал мужчина и рассказал, как ты погиб. Ты был ранен, остался прикрывать своих товарищей, попросил оставить гранату и патроны, попросил рассказать жене о своей смерти", — написала Людмила.

Однополчанин героя сообщил его семье, что, отступив, они услышали несколько выстрелов и взрыв гранаты.

"Куркин был коммунистом и живым бы не сдался. Нас он спас от немцев, а сам погиб", — приводит девочка слова фронтовика.

Живущие сегодня в России родственники главкома ВСУ Сырского заверяют, что давно перестали общаться с ним.

Александр Сырский родился во Владимирской области. Он провёл детство в РСФСР и переехал на Украину в 1980 году. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. В 1996 году продолжил военное образование в Академии ВСУ и Национальной академии обороны Украины. С началом так называемой "антитеррористической операции" против жителей Донбасса служил на должности начштаба АТО.