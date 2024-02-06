Решений о полном запрете на использование VPN-сервисов в России пока нет, сообщил во вторник Дмитрий Песков.
Тревожные сообщения появились с лёгкой руки главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая в своём выступлении перед студентами призвала их отказаться от VPN ввиду небезопасности этой технологии.
"Я могу только сказать, что сейчас никаких решений на этот счёт нет. Вот из этого нужно исходить", — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.
Накануне Роскомнадзор напомнил о запрете с 1 марта распространения информации о VPN и других способах получения доступа к заблокированным интернет-ресурсам, решение о котором было принято ещё в прошлом году.
Мизулина же позже объяснила, что наоборот, объясняла техническую невозможность полной блокировки VPN, но её неверно поняли.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.