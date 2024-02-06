Тотальная блокировка VPN в России откладывается: в Кремле раскрыли подробности

Песков сообщил, что решений о запрете VPN пока нет

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Решений о полном запрете на использование VPN-сервисов в России пока нет, сообщил во вторник Дмитрий Песков.

Фото: Kremlin.ru

Тревожные сообщения появились с лёгкой руки главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая в своём выступлении перед студентами призвала их отказаться от VPN ввиду небезопасности этой технологии.

"Я могу только сказать, что сейчас никаких решений на этот счёт нет. Вот из этого нужно исходить", — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.

Накануне Роскомнадзор напомнил о запрете с 1 марта распространения информации о VPN и других способах получения доступа к заблокированным интернет-ресурсам, решение о котором было принято ещё в прошлом году.

Мизулина же позже объяснила, что наоборот, объясняла техническую невозможность полной блокировки VPN, но её неверно поняли.