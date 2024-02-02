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Быстрое засыпание и мягкость ног: шесть удивительных преимуществ сна в носках

Секрет комфортного сна: 5 причин надевать носки на ночь

1:58
Общество » Полезные советы

Каждый имеет свои предпочтения в вопросах выбора одежды для сна. Одни любят пижамы, другие широкие футболки. Однако что насчёт ваших ног? Вы надеваете носки на ночь или считаете, что это нелепо и не удобно? Эксперты HerBeauty.co называют несколько преимуществ, которые смогут вас убедить в том, что надевать носки перед сном – это отличная идея.

Секрет комфортного сна: 5 причин надевать носки на ночь
Фото: https://diyetland.com/

Быстрое засыпание

Поддерживая тепло ваших ног, вы ускоряете процесс засыпания. Исследование 2007 года показало, что те, кто надевал носки, погружались в сон гораздо быстрее.

Уменьшение потоотделения

Ночные пробуждения из-за жара или появления холодного пота могут быть предотвращены, если надевать носки перед сном. Они помогут сохранить тепло, расширив кровеносные сосуды и улучшив циркуляцию крови, что способствует более эффективной регуляции температуры тела.

Защита от синдрома Рейно

Синдром Рейно проявляется нарушением кровообращения, чаще всего в пальцах рук и ног, вызывая их опухание и онемение. Тёплые носки способствуют расширению кровеносных сосудов и предотвращению синдромов болезни.

Повышение удовлетворенности в постели

Исследования показывают, что пары, занимающиеся любовью в носках, достигают удовлетворения на 25% чаще. Так что, если вы хотите улучшить свою личную жизнь, может быть, стоит попробовать?

Мягкость и гладкость ног

Сухие и потрескавшиеся пятки — не самое приятное явление. Попробуйте нанести увлажняющий крем и надеть носочки перед сном. Вы проснетесь с мягкой и гладкой кожей на ногах.

Некоторые моменты

Хотя сон в носках имеет свои преимущества, стоит помнить несколько вещей. Убедитесь, что они  чистые, чтобы избежать размножения бактерий. Также выбирайте мягкие и не слишком обтягивающие носки, чтобы не ухудшить кровообращение.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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