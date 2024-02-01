Как легко вывести темные пятна с любимого пуховика: секрет опытных хозяек

Появление лоснящихся пятен на пуховиках — это обычное явление, даже при тщательном уходе за ними.
Самые подверженные участки для появления саловых следов — манжеты, локти, воротники и область возле молнии.
Многие домохозяйки предпочитают сначала попробовать очистить пуховики народными методами, прежде чем отправить их в химчистку.
Очищение темных пуховиков от загрязнений проще, поскольку требуется сконцентрироваться только на проблемных участках. Однако, для белых пуховиков такой метод может привести к появлению разводов.
Наиболее эффективным вариантом является использование стиральной машины с добавлением простых растворов, которые можно приготовить из доступных средств, имеющихся практически в каждой кухне.
Например, раствор из соды и моющего средства доказал свою эффективность. Его наносят на загрязнения и оставляют на 10-15 минут, после чего стирают в стиральной машине на деликатном режиме с добавлением моющего средства.
Для дополнительного эффекта в стиральную машину можно добавить пятновыводитель в отсек для кондиционера.
После стирки пуховик следует повесить вертикально, чтобы избежать образования засохших подтеков.
Во время сушки верхнюю одежду следует регулярно встряхивать каждые 3-4 часа, чтобы наполнитель равномерно распределялся внутри пуховика.
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