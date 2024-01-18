Свидание без стресса: девять вредных привычек, которых стоит избегать

Избегайте негативных привычек: девять советов для успешных свиданий

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество Полезные советы

Свидания — это уникальный опыт, который может вызвать радость или смешанные чувства. Психологи HerBeauty. co отмечают некоторые негативные поведенческие моменты, которых лучше избегать для успешной романтической встречи.

Фото: hub.theentertainerme.com

Избыточная застенчивость: Нервозность на свидании естественна, но фокусируйтесь на положительных моментах, а не на собственных недостатках. Частые извинения: Не извиняйтесь за мелочи, это может говорить о низкой самооценке. Постоянные жалобы: Не фокусируйтесь на негативе. Шутки и легкие комментарии более предпочтительны, чем постоянные жалобы. Оглядывание комнаты: Постоянное оценивание окружающих и метание взглядов может создать впечатление, что вам неинтересно или вы ищете что-то получше. Ожидание, что кто-то оплатит счет: Предложите разделить счет, не привязывайтесь к стереотипам. Разговоры о бывшем: Упоминание бывших — нормально, но избегайте перехода к драматичным рассказам. Поспешные выводы: Дайте отношениям время развиваться. Не уходите из-за отсутствия "мгновенной искры" Слишком серьезное отношение: Замедлите темп и узнавайте друг друга. Важно создать взаимопонимание, прежде чем вносить серьезность. Поддаваться стереотипам: Разнообразие — ключ к пониманию. Не привязывайтесь к определенным типам личности или физическому облику.

Избегайте этих привычек, и ваши свидания станут позитивными и приятными.