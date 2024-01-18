Свидание без стресса: девять вредных привычек, которых стоит избегать

Свидания — это уникальный опыт, который может вызвать радость или смешанные чувства. Психологи HerBeauty. co отмечают некоторые негативные поведенческие моменты, которых лучше избегать для успешной романтической встречи.
Фото: hub.theentertainerme.com
Избыточная застенчивость: Нервозность на свидании естественна, но фокусируйтесь на положительных моментах, а не на собственных недостатках.
Частые извинения: Не извиняйтесь за мелочи, это может говорить о низкой самооценке.
Постоянные жалобы: Не фокусируйтесь на негативе. Шутки и легкие комментарии более предпочтительны, чем постоянные жалобы.
Оглядывание комнаты: Постоянное оценивание окружающих и метание взглядов может создать впечатление, что вам неинтересно или вы ищете что-то получше.
Ожидание, что кто-то оплатит счет: Предложите разделить счет, не привязывайтесь к стереотипам.
Разговоры о бывшем: Упоминание бывших — нормально, но избегайте перехода к драматичным рассказам.
Поспешные выводы: Дайте отношениям время развиваться. Не уходите из-за отсутствия "мгновенной искры"
Слишком серьезное отношение: Замедлите темп и узнавайте друг друга. Важно создать взаимопонимание, прежде чем вносить серьезность.
Поддаваться стереотипам: Разнообразие — ключ к пониманию. Не привязывайтесь к определенным типам личности или физическому облику.
Избегайте этих привычек, и ваши свидания станут позитивными и приятными.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ