Россиянам хотят запретить пиво из недружественных стран

В Госдуме предложили запретить в России импортное пиво

1:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Госдумы Алексей Диденко предложил запретить в России импортное пиво. С его предложением, направленным премьеру Михаилу Мишустину, ознакомились "Известия" во вторник.

Фото: Shutterstock by Tero Vesalainen

В поставках пива и пивных напитков в РФ лидируют недружественные страны — Германия, Литва и Латвия. Так глава парламентского комитета по региональной политике и местному самоуправлению аргументировал свою инициативу.

"Пиво — это практически такой же важный экспортный товар для Германии, как яблоки для Польши. Но ввоз яблок мы ограничили, а вот пива - пока нет", — посетовал он.

Они зарабатывают на российских любителях пива миллионы, налогами с которых финансируются ВСУ, возмущён Диденко.

"Получается, что эти страны резко критикуют РФ, поддерживают экономические санкции, но и зарабатывают на нас. Убеждён, что дополнение списка запрещённых для ввоза продуктов пивом пойдет нам только на пользу", — заметил он.

Народный избранник предложил дополнить пивной продукцией действующий ещё с 2014 года перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещённых к ввозу в РФ из недружественных стран.

Коллеги Диденко поддержали его инициативу: это не только может стать достойным ответом недругам, но и поддержит отечественного производителя.

В Ассоциации производителей пива, солода и напитков отнеслись к идее депутата без энтузиазма. Доля импорта в потребляемой в России пивной продукции и так не превышает 4%, к тому же не растёт. Лучше бы простимулировали "увеличение объёмов производства именно российского пива и формирование предпочтений нашего потребителя" к нему, добавили там.