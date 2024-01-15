27 педагогов в Челябинской области получат по миллиону рублей

Учителям из Челябинской области будет выплачено по миллиону рублей в рамках программы "Земский учитель". Объявлено, что 27 педагогов из этого региона будут награждены единовременной компенсационной выплатой в размере одного миллиона рублей, по итогам конкурсного отбора, проведенного Министерством образования региона.

Фото: Телеграм-канал Ивана Охлобыстина

Открыт прием заявок для участия в программе "Земский учитель" в Челябинской области. До 15 апреля 2024 года учителям предоставлена возможность зарегистрироваться на официальном портале, подать заявку и отправить необходимый пакет документов, сообщает kursdela.biz.

В текущем году в рамках данной программы будет произведено трудоустройство 13 преподавателей математики, 8 преподавателей русского языка и литературы, 4 преподавателя английского языка, 1 преподаватель информатики и 1 преподаватель географии.