Старые застиранные вещи станут как новенькие: примените это простое средство

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Со временем вещи подвергаются стирке настолько часто, что удаление пятен становится сложной задачей, а их цвета утрачивают свою яркость и становятся тусклыми и серыми. Но не все потеряно!

Фото: flickr. com by jim212jim is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Существуют эффективные советы, которые вернут белым вещам их первозданный белоснежный вид, а цветным – яркость и насыщенность.

Для этого вам потребуется:

70 г натертого детского хозяйственного мыла;

2 столовые ложки кальцинированной соды (приблизительно 30 г);

50 мл нашатырного спирта.

Процесс восстановления цвета и чистоты ваших вещей прост:

Равномерно распределите натертое мыло по белью, находящемуся в барабане стиральной машины. Добавьте в дозатор соду и нашатырный спирт. Запустите стиральную машину в стандартном режиме.

В процессе стирки образуется мыльная пена, которой достаточно для эффективной очистки вашей одежды, а излишки пены нейтрализуются содой. После стирки вещей не останется запаха мыла или нашатыря.

Эффект этой процедуры заметен уже после первого применения: масляные пятна полностью исчезнут, белые вещи приобретут свой первоначальный белоснежный оттенок, а цветные вещи вернут свою яркость и насыщенность.