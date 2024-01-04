Старые застиранные вещи станут как новенькие: примените это простое средство

Со временем вещи подвергаются стирке настолько часто, что удаление пятен становится сложной задачей, а их цвета утрачивают свою яркость и становятся тусклыми и серыми. Но не все потеряно!
Существуют эффективные советы, которые вернут белым вещам их первозданный белоснежный вид, а цветным – яркость и насыщенность.
Для этого вам потребуется:
Процесс восстановления цвета и чистоты ваших вещей прост:
В процессе стирки образуется мыльная пена, которой достаточно для эффективной очистки вашей одежды, а излишки пены нейтрализуются содой. После стирки вещей не останется запаха мыла или нашатыря.
Эффект этой процедуры заметен уже после первого применения: масляные пятна полностью исчезнут, белые вещи приобретут свой первоначальный белоснежный оттенок, а цветные вещи вернут свою яркость и насыщенность.
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