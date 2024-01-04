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Старые застиранные вещи станут как новенькие: примените это простое средство

1:24
Общество

Со временем вещи подвергаются стирке настолько часто, что удаление пятен становится сложной задачей, а их цвета утрачивают свою яркость и становятся тусклыми и серыми. Но не все потеряно!

Старые застиранные вещи станут как новенькие: примените это простое средство
Фото: flickr. com by jim212jim is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Существуют эффективные советы, которые вернут белым вещам их первозданный белоснежный вид, а цветным – яркость и насыщенность.

Для этого вам потребуется:

  • 70 г натертого детского хозяйственного мыла;
  • 2 столовые ложки кальцинированной соды (приблизительно 30 г);
  • 50 мл нашатырного спирта.

Процесс восстановления цвета и чистоты ваших вещей прост:

  1. Равномерно распределите натертое мыло по белью, находящемуся в барабане стиральной машины.
  2. Добавьте в дозатор соду и нашатырный спирт.
  3. Запустите стиральную машину в стандартном режиме.

В процессе стирки образуется мыльная пена, которой достаточно для эффективной очистки вашей одежды, а излишки пены нейтрализуются содой. После стирки вещей не останется запаха мыла или нашатыря.

Эффект этой процедуры заметен уже после первого применения: масляные пятна полностью исчезнут, белые вещи приобретут свой первоначальный белоснежный оттенок, а цветные вещи вернут свою яркость и насыщенность.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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