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От неприятных запахов одежды может избавить два этих простых средства

1:33
Общество

Избавление от неприятных запахов в одежде после стирки или длительного хранения в неподходящих условиях возможно при помощи нескольких эффективных лайфхаков.

От неприятных запахов одежды может избавить два этих простых средства
Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain

Для тех, кто не переносит аромат табака в одежде, также существует несколько полезных советов.

Иногда возникают ситуации, когда одежда забывается в стиральной машине по разным причинам. В результате сырые вещи могут приобрести неприятный запах, который можно устранить при помощи двух простых лайфхаков.

  1. При повторной стирке следует добавить полстакана буры (тетраборат натрия, соединение борной кислоты и соды) и столько же белого уксуса в дозатор для порошка. Затем машину программируют на обычный цикл и добавляют дополнительное полоскание.
  2. Для обычного режима стирки можно добавить один стакан соды и прополоскать. Сода эффективно справляется с неприятными запахами.

Для избавления от затхлости рекомендуется использовать 9%-й уксус (1 столовая ложка на 1 л воды).

Вещи следует замочить в этом растворе на два-три часа, а затем промыть в стиральной машине.

Для профилактики плесени в шкафу пригодится йод. Спиртовой раствор йода следует налить в пузырек и закрыть ватным шариком, затем поместить его в шкаф.

Чтобы избавить одежду от запаха табака, следует положить предмет в полиэтиленовый пакет и поместить его в морозильник на несколько часов, после чего провести стирку в машине.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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