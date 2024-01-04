От неприятных запахов одежды может избавить два этих простых средства

1:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Избавление от неприятных запахов в одежде после стирки или длительного хранения в неподходящих условиях возможно при помощи нескольких эффективных лайфхаков.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain

Для тех, кто не переносит аромат табака в одежде, также существует несколько полезных советов.

Иногда возникают ситуации, когда одежда забывается в стиральной машине по разным причинам. В результате сырые вещи могут приобрести неприятный запах, который можно устранить при помощи двух простых лайфхаков.

При повторной стирке следует добавить полстакана буры (тетраборат натрия, соединение борной кислоты и соды) и столько же белого уксуса в дозатор для порошка. Затем машину программируют на обычный цикл и добавляют дополнительное полоскание. Для обычного режима стирки можно добавить один стакан соды и прополоскать. Сода эффективно справляется с неприятными запахами.

Для избавления от затхлости рекомендуется использовать 9%-й уксус (1 столовая ложка на 1 л воды).

Вещи следует замочить в этом растворе на два-три часа, а затем промыть в стиральной машине.

Для профилактики плесени в шкафу пригодится йод. Спиртовой раствор йода следует налить в пузырек и закрыть ватным шариком, затем поместить его в шкаф.

Чтобы избавить одежду от запаха табака, следует положить предмет в полиэтиленовый пакет и поместить его в морозильник на несколько часов, после чего провести стирку в машине.