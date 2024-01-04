Избавление от неприятных запахов в одежде после стирки или длительного хранения в неподходящих условиях возможно при помощи нескольких эффективных лайфхаков.
Для тех, кто не переносит аромат табака в одежде, также существует несколько полезных советов.
Иногда возникают ситуации, когда одежда забывается в стиральной машине по разным причинам. В результате сырые вещи могут приобрести неприятный запах, который можно устранить при помощи двух простых лайфхаков.
Для избавления от затхлости рекомендуется использовать 9%-й уксус (1 столовая ложка на 1 л воды).
Вещи следует замочить в этом растворе на два-три часа, а затем промыть в стиральной машине.
Для профилактики плесени в шкафу пригодится йод. Спиртовой раствор йода следует налить в пузырек и закрыть ватным шариком, затем поместить его в шкаф.
Чтобы избавить одежду от запаха табака, следует положить предмет в полиэтиленовый пакет и поместить его в морозильник на несколько часов, после чего провести стирку в машине.
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