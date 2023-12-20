Владимирский суд отклонил обвинение обратившейся к Путину нижегородки в клевете

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Регоператору по обращению с отходами ООО "ОРБ Нижний" вновь отказали в признании клеветой видеообращения, направленного жителями деревни Лазарево под Богородском (Нижегородская область) к президенту РФ Владимиру Путину относительно мусорного полигона.

Фото: Нейросеть Шедеврум

19 декабря ООО "ОРБ Нижний" подало обращение, которое рассмотрел первый арбитражный апелляционный суд во Владимире. Решением судьи было подтверждено, что предыдущее судебное решение остается в силе, и жалоба истца была отклонена.

В роли ответчика выступала Лариса Колесникова — одна из участниц видеообращения, записанного в декабре 2021 года с целью привлечь внимание к проблеме полигона ТБО. В обращении отмечалось, что мусорный объект, созданный рядом с жилыми домами и объектами культурного наследия, используется с нарушениями, оказывая негативное воздействие на состояние почвы, сообщает newsnn.ru.

Региональный оператор тогда заявил, что эти утверждения порочат репутацию компании, а видео якобы было проплачено. Колесниковой было предъявлено требование об удалении видео из сети, а от СМИ — о публикации опровержения. Однако суд не поддержал позицию истца и отклонил его требования.