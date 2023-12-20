Регоператору по обращению с отходами ООО "ОРБ Нижний" вновь отказали в признании клеветой видеообращения, направленного жителями деревни Лазарево под Богородском (Нижегородская область) к президенту РФ Владимиру Путину относительно мусорного полигона.
19 декабря ООО "ОРБ Нижний" подало обращение, которое рассмотрел первый арбитражный апелляционный суд во Владимире. Решением судьи было подтверждено, что предыдущее судебное решение остается в силе, и жалоба истца была отклонена.
В роли ответчика выступала Лариса Колесникова — одна из участниц видеообращения, записанного в декабре 2021 года с целью привлечь внимание к проблеме полигона ТБО. В обращении отмечалось, что мусорный объект, созданный рядом с жилыми домами и объектами культурного наследия, используется с нарушениями, оказывая негативное воздействие на состояние почвы, сообщает newsnn.ru.
Региональный оператор тогда заявил, что эти утверждения порочат репутацию компании, а видео якобы было проплачено. Колесниковой было предъявлено требование об удалении видео из сети, а от СМИ — о публикации опровержения. Однако суд не поддержал позицию истца и отклонил его требования.
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