Главный новогодний салат подорожал

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Аналитики отмечают, что в среднем по стране вариант оливье с вареной колбасой показывает динамику, чуть опережающую годовую инфляцию в 7,5%, - цена набора продуктов для 800 граммов салата выросла на 8,7% по отношению к ноябрю 2023 года и составила 204,83 рубля.

Фото: wikimedia.org by Pannet is licensed under CC BY-SA 4.0.

Как выяснили в ЦСР, дешевле всего салат с колбасой обойдётся в Республике Мордовия, его стоимость около 161 рубля. Самый дорогой будет в Чукотском автономном округе, около 478 рублей. Стоимость приведена из расчета для 800 граммов салата.