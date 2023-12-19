В Татарстане продают книгу "Слово пацана" за 15 тысяч рублей

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

В Татарстане владельцы книги "Слова пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х" решили монетизировать свою продукцию после исчерпания тиража. Объявления о продаже появились на специализированных сайтах, где один из предприимчивых граждан предложил экземпляр за 15,5 тысячи рублей, указав, что книга бывшая в употреблении.

Фото: Openverse by rob.wall is licensed under CC BY 2.0

Владелец, находящийся в Елабуге, предлагает забрать книгу лично, но также предоставляет возможность доставки. Дополнительных данных, кроме цены и местоположения, не предоставлено.

Стоит отметить, что некоторые казанцы начали продавать раритетную одежду 1980-1990-х годов. Некоторые из них отмечают схожесть своей одежды с нарядом главного героя сериала "Вова "Адидас"" в исполнении Ивана Янковского.

Вероятно, цены на книги существенно выросли после публикации информации о завершенном тираже. Ранее в России было всего около 2 тысяч экземпляров, и они были распроданы из-за внезапной популярности. Издательство планирует выпустить дополнительный тираж в ближайшее время, на этот раз в размере 16 тысяч экземпляров, сообщает inkazan.ru.

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