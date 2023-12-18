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Названы самые востребованные профессии на российском рынке труда в 2023 году

0:50
Общество

По данным исследования платформы по поиску работы, по итогам 2023 года на российском рынке труда выявлены три самые востребованные профессии. В лидерах по числу вакансий оказались менеджеры по продажам с более чем 750 тысячами открытых предложений, что составляет 7,5% от общего числа вакансий.

Названы самые востребованные профессии на российском рынке труда в 2023 году
Фото: openverse by dodopizzastory is licensed under CC BY-SA 2.0

Следом идут продавцы с более чем 675 тысячами вакансий, увеличившихся на 42%, и водители с около 430 тысячами вакансий, где спрос вырос на 51%.

Помимо этого, в топ востребованных профессий также вошли бухгалтеры, повара, операторы колл-центра, врачи, инженеры-конструкторы, администраторы и курьеры.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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