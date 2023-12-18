Названы самые востребованные профессии на российском рынке труда в 2023 году

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

По данным исследования платформы по поиску работы, по итогам 2023 года на российском рынке труда выявлены три самые востребованные профессии. В лидерах по числу вакансий оказались менеджеры по продажам с более чем 750 тысячами открытых предложений, что составляет 7,5% от общего числа вакансий.

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Следом идут продавцы с более чем 675 тысячами вакансий, увеличившихся на 42%, и водители с около 430 тысячами вакансий, где спрос вырос на 51%.

Помимо этого, в топ востребованных профессий также вошли бухгалтеры, повара, операторы колл-центра, врачи, инженеры-конструкторы, администраторы и курьеры.