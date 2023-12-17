Депутат Милонов попросил Деда Мороза позволить ему встретить Новый год в зоне СВО

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Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, о чём попросил Деда Мороза в письме, которое ему, по его словам, уже написал.

Фото: Личный аккаунт Виталия Милонова в VK by Виталий Милонов

Милонов признался, что мечтает, чтобы ему разрешили уехать в зону спецоперации.

"Я написал письмо Деду Морозу. Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Виталий. Разреши мне, пожалуйста, уехать в зону СВО", — сказал Милонов в разговоре с Daily Storm.

Таким образом Милонов отреагировал на введение запрета для депутатов "Единой России" на посещение зоны спецоперации.

Парламентарий добавил, что мечтает встретить Новый год в зоне спецоперации.