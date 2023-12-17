Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, о чём попросил Деда Мороза в письме, которое ему, по его словам, уже написал.
Милонов признался, что мечтает, чтобы ему разрешили уехать в зону спецоперации.
"Я написал письмо Деду Морозу. Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Виталий. Разреши мне, пожалуйста, уехать в зону СВО", — сказал Милонов в разговоре с Daily Storm.
Таким образом Милонов отреагировал на введение запрета для депутатов "Единой России" на посещение зоны спецоперации.
Парламентарий добавил, что мечтает встретить Новый год в зоне спецоперации.
Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль, чтобы присоединиться к празднованию 70-летия Андрея Макаревича**.