Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов обратился к трудовым коллективам трудовым страны с просьбой перечислить свой дневной заработок для поддержки бойцов СВО к Новому году.
Об этом депутат сообщил РИА Новости, объясняя свою инициативу тем, что помощь участникам спецоперации и фронту в целом пригодится всегда.
"В Петербурге мы проводим акцию "Один день для победы". Трудовые коллективы перечисляют свой дневной заработок на помощь нашим военным", — сообщил Милонов, добавив, что это будет замечательно, если такая кампания затронет всю Россию.
При этом депутат уточнил, что бойцам СВО необходимо оказывать поддержку не только накануне праздников.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.