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Депутат Милонов предложил трудовым коллективам отправить дневной заработок бойцам СВО

Общество

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов обратился к трудовым коллективам трудовым страны с просьбой перечислить свой дневной заработок для поддержки бойцов СВО к Новому году.

Депутат Милонов предложил трудовым коллективам отправить дневной заработок бойцам СВО
Фото: Минобороны РФ

Об этом депутат сообщил РИА Новости, объясняя свою инициативу тем, что помощь участникам спецоперации и фронту в целом пригодится всегда.

"В Петербурге мы проводим акцию "Один день для победы". Трудовые коллективы перечисляют свой дневной заработок на помощь нашим военным", — сообщил Милонов, добавив, что это будет замечательно, если такая кампания затронет всю Россию.

При этом депутат уточнил, что бойцам СВО необходимо оказывать поддержку не только накануне праздников.

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Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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