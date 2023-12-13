Депутат Милонов предложил трудовым коллективам отправить дневной заработок бойцам СВО

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов обратился к трудовым коллективам трудовым страны с просьбой перечислить свой дневной заработок для поддержки бойцов СВО к Новому году.

Фото: Минобороны РФ

Об этом депутат сообщил РИА Новости, объясняя свою инициативу тем, что помощь участникам спецоперации и фронту в целом пригодится всегда.

"В Петербурге мы проводим акцию "Один день для победы". Трудовые коллективы перечисляют свой дневной заработок на помощь нашим военным", — сообщил Милонов, добавив, что это будет замечательно, если такая кампания затронет всю Россию.

При этом депутат уточнил, что бойцам СВО необходимо оказывать поддержку не только накануне праздников.

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