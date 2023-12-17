Глава Минсельхоза РФ: через 2-3 недели поступят яйца из Турции без импортной пошлины

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Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев объяснил, на каких условиях в Россию будут импортиваться турецкие яйца.

Фото: commons.wikimedia. org by 16:9clue is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Как сообщает ТАСС, Патрушев рассказал об импорте продукции птицеводства в Россию из Турции.

"Через 2-3 недели поступят яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать цены", — заявил глава Минсельхоза РФ.

Ранее актёр Станислав Садальский раскритиковал качество импортных яиц и заявил, что ножки Буша лучше, яйца Эрдогана.