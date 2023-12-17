Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев объяснил, на каких условиях в Россию будут импортиваться турецкие яйца.
Как сообщает ТАСС, Патрушев рассказал об импорте продукции птицеводства в Россию из Турции.
"Через 2-3 недели поступят яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать цены", — заявил глава Минсельхоза РФ.
Ранее актёр Станислав Садальский раскритиковал качество импортных яиц и заявил, что ножки Буша лучше, яйца Эрдогана.
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