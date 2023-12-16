Станислава Садальского позабавили новостные заголовки по поводу экспорта яиц в Россию из Турции.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" оценил остроумие журналистов, которые сообщают о поставках яиц в Россию из Турции.
"Заголовки в СМИ смешнее анекдотов. Были ножки Буша, стали яйца Эрдогана. Ножки Буша, мне кажется, лучше, чем яйца Эрдогана", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Ранее Садальский раскритиковал вкусовые качества импортных яиц.
Сейчас Кристина Орбакайте активно работает на корпоративах и снимается в новогодних концертах.