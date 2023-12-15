В Челябинске суд лишил гражданства двух иностранцев за уклонение от воинской обязанности

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Челябинский суд лишил гражданства России двух человек 21 и 24 лет. Как сообщает ТАСС, они приехали из страны ближнего зарубежья. Причина лишения - уклонение от воинского учета. В настоящее время решается вопрос по их дальнейшему пребыванию в России, они должны покинуть страну, иначе они будут депортированы.

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Заявления на покупку российского гражданства они предоставили с заведомо ложными сведениями. Причина - уклониться от воинской обязанности. По этой причине Центральный суд Челябинска принял соответствующее решение. После рассмотрения жалобы, суд не отменил решения.

Отмечается, что все они попали в поле зрения в рамках операции «Нелегальный мигрант».

Ранее сообщалось о том, что адвокат Алешкин рассказал Pravda.Ru о практике лишения гражданства за преступления в РФ. 13 декабря двоих россиян впервые лишили гражданства РФ за преступления.