Адвокат Алешкин рассказал Pravda.Ru о практике лишения гражданства за преступления в РФ

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13 декабря сотрудники МВД изъяли российские паспорта у двух мигрантов, осужденных за продажу наркотиков. Известно, что 26 октября вступил в силу закон о гражданстве РФ, согласно которому приобретенного российского гражданства можно лишить в том случае, если гражданин совершил одно из преступлений, перечисленных в специальном перечне к статье.

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Алешкин Андрей, адвокат и кандидат юридических наук в интервью Pravda. Ru рассказал, что данное решение характерно для ситуации с приобретенным гражданством. Такое положение введено в Уголовно-процессуальный закон, оно определяется судом как дополнительная мера пресечения.

Сыртланов отметил, что лишение гражданства может быть назначено в качестве дополнительного наказания, которое назначается после штрафа или лишения свободы.

"Именно, подчеркиваю, гражданства лишаются только те люди, которые его приобрели. Гражданство, соответственно, по рождению лишено быть не может, поскольку это противоречит Конституции" — рассказал Сыртланов.

Также эксперт выделил, что данная практика будет распространяться на людей, приобрётших гражданство — это прежде всего связано с предупреждением о дальнейшем наказании как меры, направленной на профилактику подобных правонарушений.

"Надо понимать, что, помимо основного наказания, вы можете получить дополнительное наказание в виде потери возможности проживания в России" — добавил эксперт.