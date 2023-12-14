Станислав Садальский разместил в своём микроблоге интернет-мем, отражающий ситуацию с ростом цены на яйца.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал фото с упаковкой яиц по цене 300 рублей. Надпись на ценнике гласит: "Икра куриная".
Ранее актрису Марию Шушину возмутила перспектива ввоза яиц в Россию из Турции. Заслуженная артистка России считает, что страна-член НАТО потребует чего-то взамен за свою услугу от России. Шукшина считает, что причиной дефицита яиц является разорение и банкротсво отечественных птицефабрик.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.