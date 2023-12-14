Садальский опубликовал мем о подорожавших в России яйцах

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Станислав Садальский разместил в своём микроблоге интернет-мем, отражающий ситуацию с ростом цены на яйца.

Фото: commons.wikimedia. org by 16:9clue is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал фото с упаковкой яиц по цене 300 рублей. Надпись на ценнике гласит: "Икра куриная".

Ранее актрису Марию Шушину возмутила перспектива ввоза яиц в Россию из Турции. Заслуженная артистка России считает, что страна-член НАТО потребует чего-то взамен за свою услугу от России. Шукшина считает, что причиной дефицита яиц является разорение и банкротсво отечественных птицефабрик.