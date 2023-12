Перед тем как отправиться в лесничество Ленинградской области, целесообразно загрузить и заполнить заранее бланк договора купли-продажи. Хотя разрешение на срубку елки предоставляется бесплатно, необходимо правильно оформить все соответствующие документы. Каждому человеку предоставляется право на одну ель высотой до 3 метров. Однако, выбор и вырубка дерева - только половина процесса. Важно также безопасно доставить елку до дома.

