Россиянам рассказали, как безопасно перевезти ёлку на автомобиле

Перед тем как отправиться в лесничество Ленинградской области, целесообразно загрузить и заполнить заранее бланк договора купли-продажи. Хотя разрешение на срубку елки предоставляется бесплатно, необходимо правильно оформить все соответствующие документы. Каждому человеку предоставляется право на одну ель высотой до 3 метров. Однако, выбор и вырубка дерева - только половина процесса. Важно также безопасно доставить елку до дома.

Фото: openverse "Broken taillight on a car" by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0.

В случае перевозки в автомобиле, перед покупкой необходимо решить, разместится ли елка в салоне или на крыше. В зависимости от выбора потребуется различный инструмент и материалы. Если елка будет в салоне, необходимо освободить багажник, сложить задние сидения и разместить дерево против хода, срубленный конец уперев в спинку переднего сидения. Для защиты обивки и равномерного распределения нагрузки рекомендуется использовать деревянную доску между спинкой и стволом. Желательно также дополнительно закрепить елку веревками или ремнями, используя транспортировочные проушины в багажнике (при наличии), и убедиться, что макушка не мешает задним фонарям и номерному знаку.

Если елка не помещается в багажник, предпочтительнее перевозить ее на крыше автомобиля. Чтобы избежать повреждений краски, подложите под дерево одеяло или оберните его пленкой, сеткой или тканью. Разместите елку на рейлингах макушкой назад и надежно закрепите ремнями. При этом следите, чтобы елка не загораживала обзор, не нарушала устойчивость автомобиля и не закрывала осветительные приборы. Двигайтесь осторожно, без резких маневров и торможений, сообщает 110km.ru.

При выходе елки за габариты автомобиля, водителя могут оштрафовать не менее чем на 1000 рублей. Правила дорожного движения предусматривают, что груз может выступать не более чем на метр спереди и сзади, а также не более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, при этом он должен быть обозначен красно-белыми лентами. Водителю следует иметь при себе документы на елку. Незаконная рубка елки влечет наказание в соответствии с Уголовным кодексом: от штрафа в 100 тысяч рублей до тюремного заключения.