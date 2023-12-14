На певца Шарлота возбудили четвёртое уголовное дело

В действиях певца Эдуарда Шарлота нашли ещё один состав преступления.

Фото: ВК-аккаунт Шарлота

На певца Шарлота возбудили ещё одно уголовное дело. Наказание артисту грозит за сожжение российского паспорта.

Ранее 25-летнего певца обвинили в реабилитации нацизма (два уголовных дела) и в оскорблении чувств верующих.

Как сообщает Telegram-канал Shot, новое дело расследуется по статье 325 УК РФ "Повреждение документов".

Артист проведёт в СИЗО до конца января.