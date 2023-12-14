Путин о посадке журналистки Баязитовой: "Не перегибайте, какая охота на ведьм?"

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Владимир Путин высказался о тюремном сроке журналистке Александре Баязитовой и призвал "не перегибать палку".

Фото: Openverse by claire1066 is licensed under CC BY 2.0.

Президент России ответил на вопрос о посадке в тюрьму на пять лет журналистки и автора канала "Адские бабки" Александре Баязитовой.

"Не перегибайте, какая охота на ведьм? Что она такого сделала? Она что, крупный оппозиционный деятель, чтобы на неё охотиться?" — сказал российский лидер.

Баязитову приговорили к 5 годам лишения свободу по обвинению в "вымогательстве".

Путин признался, что "сам немножко оторопел, когда об этом услышал".