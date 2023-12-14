Владимир Путин высказался о тюремном сроке журналистке Александре Баязитовой и призвал "не перегибать палку".
Президент России ответил на вопрос о посадке в тюрьму на пять лет журналистки и автора канала "Адские бабки" Александре Баязитовой.
"Не перегибайте, какая охота на ведьм? Что она такого сделала? Она что, крупный оппозиционный деятель, чтобы на неё охотиться?" — сказал российский лидер.
Баязитову приговорили к 5 годам лишения свободу по обвинению в "вымогательстве".
Путин признался, что "сам немножко оторопел, когда об этом услышал".
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.