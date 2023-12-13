Глава Чечни Рамзан Кадыров дал ответ на вопрос касательно своего здоровья. Лидер Республики сделал это во время прямого эфира в своём Telegram-канале.
Вопрос о здоровье прозвучал от министра информации Чеченской Республики Ахмеда Дудаева, который ознакомил политика со всеми поступившими ему сообщениями.
"Пока я живой и здоровый", — заверил Кадыров.
Глава Чечни добавил, что ближе к Новому году планирует отправиться в отпуск, чтобы уделить время тем проектам, до которых до сих пор не доходили руки.
В октябре Кадыров уже отвечал на вопрос о своём здоровье, отметив, что ни на что не жалуется в этом плане.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.