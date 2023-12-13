Глава Чечни Кадыров развеял слухи о своём нездоровье

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал ответ на вопрос касательно своего здоровья. Лидер Республики сделал это во время прямого эфира в своём Telegram-канале.

Фото: openverse.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

Вопрос о здоровье прозвучал от министра информации Чеченской Республики Ахмеда Дудаева, который ознакомил политика со всеми поступившими ему сообщениями.

"Пока я живой и здоровый", — заверил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что ближе к Новому году планирует отправиться в отпуск, чтобы уделить время тем проектам, до которых до сих пор не доходили руки.

В октябре Кадыров уже отвечал на вопрос о своём здоровье, отметив, что ни на что не жалуется в этом плане.