Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob, предлагает простой и выгодный способ увеличить новогодний отпуск, рекомендуя выбирать декабрь для отдыха.
Он аргументирует, что в декабре более длинные выходные, перетекающие в новогодние праздники, и уменьшенное количество рабочих часов делают этот месяц более выгодным для отпуска.
Юрист отмечает, что использование отпуска в месяц с меньшим количеством рабочих дней может сэкономить деньги, так как стоимость одного рабочего дня в январе может быть выше стоимости дня отпуска.
Статистика также показывает, что большинство россиян предпочитают проводить отпуск отдельно от своих партнеров, стремясь избежать городской суеты и провести время с друзьями.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.