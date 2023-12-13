Юрист Южалин назвал способ выгодно увеличить новогодние каникул для россиян

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob, предлагает простой и выгодный способ увеличить новогодний отпуск, рекомендуя выбирать декабрь для отдыха.

Фото: openverse by ShedBOy^ is licensed under CC BY 2.0

Он аргументирует, что в декабре более длинные выходные, перетекающие в новогодние праздники, и уменьшенное количество рабочих часов делают этот месяц более выгодным для отпуска.

Юрист отмечает, что использование отпуска в месяц с меньшим количеством рабочих дней может сэкономить деньги, так как стоимость одного рабочего дня в январе может быть выше стоимости дня отпуска.

Статистика также показывает, что большинство россиян предпочитают проводить отпуск отдельно от своих партнеров, стремясь избежать городской суеты и провести время с друзьями.