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Юрист Южалин назвал способ выгодно увеличить новогодние каникул для россиян

0:51
Общество

Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob, предлагает простой и выгодный способ увеличить новогодний отпуск, рекомендуя выбирать декабрь для отдыха.

Юрист Южалин назвал способ выгодно увеличить новогодние каникул для россиян
Фото: openverse by ShedBOy^ is licensed under CC BY 2.0

Он аргументирует, что в декабре более длинные выходные, перетекающие в новогодние праздники, и уменьшенное количество рабочих часов делают этот месяц более выгодным для отпуска.

Юрист отмечает, что использование отпуска в месяц с меньшим количеством рабочих дней может сэкономить деньги, так как стоимость одного рабочего дня в январе может быть выше стоимости дня отпуска.

Статистика также показывает, что большинство россиян предпочитают проводить отпуск отдельно от своих партнеров, стремясь избежать городской суеты и провести время с друзьями.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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