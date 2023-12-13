Почти каждый пятый купленный в России торт — "Медовик", сообщает в среду АТОЛ — IT-компания, обслуживающая розничную торговлю.
Аналитики фирмы проанализировали 12,7 миллионов чеков, выбитых в российских продуктовых магазинах за 11 месяцев 2023 года.
Результаты их исследований таковы:
В прошлом году лидировал чизкейк с долей 21% от продаж тортов, а медовик был на третьем месте с 17,7%.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.