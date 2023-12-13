"Медовик" признан любимым тортом россиян

Почти каждый пятый купленный в России торт — "Медовик", сообщает в среду АТОЛ — IT-компания, обслуживающая розничную торговлю.

Фото: Shutterstock by New Africa

Аналитики фирмы проанализировали 12,7 миллионов чеков, выбитых в российских продуктовых магазинах за 11 месяцев 2023 года.

Результаты их исследований таковы:

Медовик — 19,6%. Наполеон — 18,3%. Чизкейк — 14,7%. Прага — 11,1%. Тирамису — 8,8%. шоколадный — 6,4%. Красный бархат — 5,5%. Морковный — 4,2%. Птичье молоко — 3,1%. Другие — 8,3%.

В прошлом году лидировал чизкейк с долей 21% от продаж тортов, а медовик был на третьем месте с 17,7%.