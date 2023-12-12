Марков о "сверхмягком приговоре" иноагенту Кагарлицкому*: не удар, а шлепочек

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков объяснил, почему обвиняемому в оправдании терроризма социологу Борису Кагарлицкому* суд вынес мягкий приговор.

Фото: ВК-аккаунт Кагарлицкого

Маркова обрадовала новость о том, что Борису Кагарлицкому* вместо 5 лет тюрьмы назначили штраф. Социолога осободили прямо в зале суда.

Политолог отметил, что Кагарлицкий — известный в мире марксист.

"Реальный большой срок Борису Кагарлицкому поэтому привёл бы к резкому росту антироссийских настроений в международном марксистском движении", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Он отметил, что "сверхмягкий приговор" Кагарлицкому нанёс удар по избирательной кампании Владимира Путина.

"Ну не удар, а шлепок. Шлепочек", — уточнил политолог.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом