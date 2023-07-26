Политолога Бориса Кагарлицкого* (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) арестовали на два месяца. Об этом сообщили в Сыктывкарском городском суде.
С ходатайством об избрании указанной меры пресечения ранее выступили сотрудники ФСБ. Политолог обвиняется в призывах к терроризму.
"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 24 сентября 2023 года включительно", — заявляется в решении судебной инстанции.
Во вторник, 25 июля, ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Кагарлицкого* по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета".
Поводом для преследования послужила публикация политолога о теракте на Керченском мосту. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
*Признан иностранным агентом
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