МВД России объявило в розыск журналистку Марию Гессен

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МВД разыскивает журналистку и активистку ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) Марию Гессен. Информация опубликована в базе ведомства 8 декабря.

Фото: YouTube

По какой статье она разыскивается, в базе ведомства не указывается. В некоторых российских СМИ приводится информация о том, что поводом для розыск стало интервью Юрию Дудю* (признан иноагентом).

Ранее также стало известно о том, что в её отношении заведено уголовного дело по статье о дискредитации ВС РФ.

Ранее сообщалось, что коммунисты из Перми требуют признать бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Илью Лисняка и руководителя "Пермского молодежного центра" Михаила Нецветаева иностранными агентами. Об этом приводится информация на официальной странице коммунистов.