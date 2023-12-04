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В столичной усадьбе Деда Мороза рассказали о самых необычных желаниях детей и взрослых

2:09
Общество

За первые 10 дней работы новогодней почты в Москве россияне успели отправить Деду Морозу запросы на самые разнообразные желания, включая золотую рыбку, квартиру и даже подводную лодку. Об этом сообщили в усадьбе зимнего волшебника в парке Кузьминки.

В столичной усадьбе Деда Мороза рассказали о самых необычных желаниях детей и взрослых
Фото: Openverse by Leonid Dzhepko / Л.П. Джепко is licensed under CC BY-SA 2.5

За это время поступило более 15 тысяч писем из разных уголков России. Помимо стандартных запросов на гаджеты, дети высказывают свои пожелания в виде мягких игрушек, конструкторов и роботов, в то время как взрослые просят у волшебника квартиры, автомобили и встречу с любовью.

Одним из необычных желаний было у шестилетнего мальчика, который мечтает встретить золотую рыбку. Еще один маленький москвич решил порадовать своих близких и отправил список подарков для сестры, брата, бабушки и родителей.

В перечне необычных просьб также значатся волшебная палочка, подводная лодка и даже башенный кран. В пресс-службе усадьбы отметили, что дети не только загадывают свои желания, но и активно создают подарки для Деда Мороза, такие как поделки из ваты, шишек, картона и пластика.

"Ребята шьют конверты из фетра, украшают их разноцветными бусинами. У нас даже есть специальный шкаф, где мы храним разнообразные поздравления для волшебника", — поделились в пресс-службе.

Отмечается, что помимо детей и взрослые выражают свои желания в письмах из различных регионов страны, включая Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Свердловскую область и Краснодарский край. Дед Мороз отметил, что многие взрослые, несмотря на трудности жизни, продолжают верить в чудо. Некоторые мужчины даже просили о совместной фотографии с ним, дождавшись момента без посторонних, сообщает Москва 24.

Один из жителей Москвы уже несколько лет пишет письма и лично посещает резиденцию Деда Мороза, чтобы передать свои пожелания, утверждая, что многие из них уже сбылись.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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