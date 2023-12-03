Собчак высмеяла ФБК* за эксперта Рустама Солнцева и призывы к покаянию

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Ксения Собчак раскритиковала ФБК* за приглашённого эксперта в лице экс-участника "Дома-2" Рустама Солнцева.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

Ксения Собчак отреагировала на расследования ФБК*, в котором её записали в "путинскую элиту". Её поставили в один ряд с Вячеславом Володиным и Германом Грефом.

Журналистка отметила, что ФБК выбрал "крутого" эксперта, а именно звезду "телестройки" Рустама Солнцева. Она посоветова спорсить у Солнцева про санкции и поставки оружия.

"Рустам Солнцев точно знает, он бы вам рассказал, я уверена", — сказала Ксения в своём YouTube-канале.

Собчак отметила, что в аудитории не находят отклика призывы ФБК к массовому покаянию.

* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией), ФЗПГ (штаб Навального) и предвыборный штаб Навального 9 июня 2021 г. были признаны судом экстремистскими организациями, их деятельность была запрещена. ФБК и ФЗПГ также были включены в реестр некоммерческих организаций в качестве иностранных агентов.