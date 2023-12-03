Ксения Собчак раскритиковала ФБК* за приглашённого эксперта в лице экс-участника "Дома-2" Рустама Солнцева.
Ксения Собчак отреагировала на расследования ФБК*, в котором её записали в "путинскую элиту". Её поставили в один ряд с Вячеславом Володиным и Германом Грефом.
Журналистка отметила, что ФБК выбрал "крутого" эксперта, а именно звезду "телестройки" Рустама Солнцева. Она посоветова спорсить у Солнцева про санкции и поставки оружия.
"Рустам Солнцев точно знает, он бы вам рассказал, я уверена", — сказала Ксения в своём YouTube-канале.
Собчак отметила, что в аудитории не находят отклика призывы ФБК к массовому покаянию.
* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией), ФЗПГ (штаб Навального) и предвыборный штаб Навального 9 июня 2021 г. были признаны судом экстремистскими организациями, их деятельность была запрещена. ФБК и ФЗПГ также были включены в реестр некоммерческих организаций в качестве иностранных агентов.
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