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Китайские климатологи прогнозируют аномально теплую зиму

2:45
Общество

Китайские климатологи определили, что средние зимние температуры на Земле в период 2023–2024 гг. достигнут исторически высоких значений, с вероятностью 95% превышая средние показатели последних десятилетий примерно на один градус Цельсия. Эту информацию распространила пресс-служба Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН) в пятницу.

Китайские климатологи прогнозируют аномально теплую зиму
Фото: openverse by BiblioArchives / LibraryArchives is licensed under CC BY 2.0

Научные расчеты показывают, что рекордные температуры будут зафиксированы в многих регионах средних широт Евразии и большей части Нового Света. Согласно данным, с вероятностью 95%, общая глобальная температура поверхности Земли установит новый рекорд зимой 2023-2024 гг. Особенно значительный рост температур прогнозируется в Китае, где зима станет самой теплой с 1991 года.

Это выявление сделано группой китайских ученых по климатологии под руководством доцента Института физики атмосферы КАН в Пекине Чжэня Фэя, при анализе изменений климата в последний год, который отмечен как самый теплый в истории наблюдений. По текущим оценкам климатологов, за последние 12 месяцев температуры превысили типичные значения начала XX века на 1,25 градуса Цельсия и выше.

Ученые предполагают, что эти рекорды связаны не только с ускоренным антропогенным глобальным потеплением, но также с активизацией климатического феномена Эль-Ниньо. Исследователи, используя три различные глобальные климатические модели, утверждают, что этот феномен сделает зиму 2023-2024 гг. рекордно теплой с вероятностью 95%, сообщает ТАСС.

Прогнозируется значительный рост температур не только в Арктике, где они превысят доиндустриальные значения на 1,2-1,4 градуса Цельсия, но и в Китае, Средней Азии, Канаде, Аляске, а также в приэкваториальных регионах Южной и Центральной Америки, а также в некоторых областях на юге Африки и на северо-западе Австралии.

С другой стороны, ожидается, что зимние температуры снизятся на территории Западной Европы, европейских регионов, Дальнего Востока России, США и Аргентины. Эти изменения связаны с переменами в характере движения воздушных масс над Тихим океаном и другими регионами, ассоциированными с Эль-Ниньо, заключили исследователи.

Аномально тёплая зима. Что происходит с климатом?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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