Климатолог Николай Терешонок рассказал о погоде на Новый год в Москве

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

В преддверии Нового года жителей Москвы ожидает стойкая морозная и снежная погода, сообщил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок.

Фото: openverse.org by Sergey Galyonkin is licensed under CC BY-SA 2.0.

Он отметил, что текущая тенденция погоды свидетельствует о сохранении морозов. Кроме того, существует вероятность, что высота снежного покрова в городе в праздничный день будет выше обычных значений.

Как сообщает (сайт) Москва 24, среднее значение высоты снежного покрова 31 декабря составит 17 сантиметров, однако эксперт опасается, что в этот раз оно может быть больше из-за интенсивных осадков.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошло несколько выбросов, которые вызовут мощную магнитную бурю.

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