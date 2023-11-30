В преддверии Нового года жителей Москвы ожидает стойкая морозная и снежная погода, сообщил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок.
Он отметил, что текущая тенденция погоды свидетельствует о сохранении морозов. Кроме того, существует вероятность, что высота снежного покрова в городе в праздничный день будет выше обычных значений.
Как сообщает (сайт) Москва 24, среднее значение высоты снежного покрова 31 декабря составит 17 сантиметров, однако эксперт опасается, что в этот раз оно может быть больше из-за интенсивных осадков.
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