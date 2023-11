Your browser does not support the audio element.

Ученые из Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) предупреждают о приближающейся мощной геомагнитной буре, вызванной несколькими серьезными событиями на Солнце. Все началось 27 ноября, когда Солнце излучило в нашу сторону плазменные сгустки, известные как "волокна". Эти плазменные образования формируются вдоль солнечных магнитных полей и, при нарушении магнитного баланса, выбрасываются в космическое пространство, напоминая натянутую тетиву лука.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0