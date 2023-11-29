На Солнце произошло несколько выбросов, которые вызовут мощную магнитную бурю

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Ученые из Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) предупреждают о приближающейся мощной геомагнитной буре, вызванной несколькими серьезными событиями на Солнце. Все началось 27 ноября, когда Солнце излучило в нашу сторону плазменные сгустки, известные как "волокна". Эти плазменные образования формируются вдоль солнечных магнитных полей и, при нарушении магнитного баланса, выбрасываются в космическое пространство, напоминая натянутую тетиву лука.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН, кандидат физико-математических наук Артем Абунин, отмечает, что 27 ноября произошло сразу четыре крупных волоконных события на Солнце, а также была зафиксирована вспышка почти до Х-класса – М9.8 – 28 ноября, в середине ночи по московскому времени. Ученые прогнозируют увеличение геомагнитной активности из-за этих событий, что может привести к геомагнитным бурям с интенсивностью до степени Кр=8, что соответствует "очень сильным" бурям.

При обсуждении вероятности таких бурь ученые обращают внимание на ориентацию индукционного указателя межпланетного магнитного поля. Они поясняют, что интенсивность геомагнитной активности на Земле зависит от значения z-компоненты, будь то положительная или отрицательная. Отрицательное значение этой компоненты может вызвать высокий уровень возмущений, в то время как положительное значение снизит их активность до почти незаметного уровня.

Артем Абунин также подчеркивает, что точное предсказание последствий подобных событий затруднительно из-за сложного взаимодействия нескольких ключевых факторов на пути к Земле. Тем не менее, ученые с уверенностью утверждают, что высокая геомагнитная активность сопровождается яркими полярными сияниями, доступными для наблюдения даже в средних и южных широтах. Это представит собой уникальное явление в нашей солнечной системе. Наблюдение за этими событиями будет облегчено американской обсерваторией SDO, предоставляющей видеоролики в режиме реального времени для оценки масштабов этих удивительных явлений, сообщает "neprosto".

Геомагнитные бури могут воздействовать на здоровье человека, вызывая различные физиологические и психологические реакции. Известно, что сильные геомагнитные возмущения часто сопровождаются увеличением болевых ощущений и головной боли. Исследования показывают, что в периоды таких явлений у людей чаще возникают головные боли, нервные расстройства и тревожность, возможно, связанные с изменениями в электромагнитных полях, воздействующих на нервную систему.

Кроме того, геомагнитные бури могут повлиять на сердечно-сосудистую систему, увеличивая риск развития сердечных заболеваний, аритмий и гипертонии в периоды повышенной геомагнитной активности. Наблюдения также указывают на учащение психических расстройств, таких как депрессия, бессонница и ухудшение эмоционального состояния, в периоды интенсивной геомагнитной активности.

Магнитная буря обрушилась на Землю и привела к полярным сияниям