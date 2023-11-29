В случае угрозы жизни: в школах могут запретить использовать мобильники даже в образовательных целях

Газета "Ведомости", ссылаясь на источник в комитете нижней палаты парламента по просвещению, сообщила подробности законопроекта по ужесточению требований к использованию телефонов в школах.

Фото: vk.com

Депутаты решили исключить из документа формулировку, разрешающую использование мобильных устройств в образовательных целях, оставив разрешение на звонки и сообщения в учебных заведениях в случае угрозы жизни. Источник газеты утверждает, что такую поправку предложили родители школьников.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что окончательное решение по вопросу запрета телефонов в школах еще не принято, а у детей всегда будет возможность оставаться на связи с родителями. Также он уточнил, что предусмотренные в документе меры не затрагивают компьютеры в классах информатики.

По мнению председателя Государственной думы Вячеслава Володина, принятие закона укрепит авторитет учителя. Поправки будут способствовать повышению дисциплины. При этом председатель Госдумы заметил, что документ требует доработки.

В октябре лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев, являющийся одним из соавторов законопроекта, рассказал, что 83% родителей поддерживают запрет смартфонов в школах (согласно исследованию SuperJob). До начала общественной дискуссии относительно запрета на телефоны этот показатель также был высоким — 72% родителей выступали за введение ограничений.

16 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий использование телефонов и гаджетов на уроках, позволяя школьникам прибегать к мобильным устройствам только с разрешения преподавателя и в чрезвычайных ситуациях, представляющих угрозу для жизни.

Окончательные корректировки в законопроект должны быть внесены комитетом по просвещению до 30 ноября. Рассмотрение документа запланировано на начало декабря.