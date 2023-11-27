Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-разведчик Риттер: ВС России лишили ВСУ огромного количества бронетехники
Учёные США создали безопасное топливо, поджигаемое только электричеством
Новое правило вводится для всех, у кого в квартире есть счетчики
Путин подписал закон об увеличении показателя МРОТ в 2024
В России цены на подержанные автомобили за год выросли на 26%
Обвинённый в чёрной магии тренер команды Ботсваны обиделся и ушёл с пресс-конференции
Оксана Самойлова рассказала о пластической операции своей мамы и показала результат
Выплаты пенсионерам вырастут в 2024 году
Фермеры столкнулись с катастрофой урожая в Волгоградской области

Как получить компенсацию за опоздание на работу из-за снегопада: советы адвоката

1:46
Общество

В столице произошел самый сильный снегопад за последние 40 лет. Утром на дорогах образовались значительные пробки, и горожане активно выражали свое недовольство в социальных сетях, жалуясь на неочищенные трассы и массовые опоздания на работу из-за транспортного коллапса.

Как получить компенсацию за опоздание на работу из-за снегопада: советы адвоката
Фото: openverse.org by Sergey Galyonkin is licensed under CC BY-SA 2.0.

Адвокат и член коллегии "Люди дела" Алишер Захидов пояснил в интервью "Радио 1", что любой гражданин имеет право обратиться в суд на коммунальные службы города за неисполнение своих обязанностей. В таких случаях у дорожных служб можно требовать компенсацию морального вреда.

"Очистка дорог должна начинаться в шесть утра, а не в полдень, когда на дорогах уже много машин. Если транспортные службы заботятся о коллапсе только в дневное время, это явно говорит о ненадлежащем исполнении их профессиональных обязанностей", — подчеркнул Захидов.

Адвокат отметил, что ответственность можно возложить на департамент транспорта Москвы, ГБУ "Жилищник" и даже на мэрию. В других регионах следует подавать заявление напрямую в адрес дорожных служб, ответственных за уборку города.

"Те, кто опоздал на работу из-за дорожного коллапса, имеют право обратиться в суд за компенсацией морального ущерба к транспортным службам. У них есть возможность получить денежные компенсации, которые могут быть удержаны работодателем в связи с опозданием из-за транспортных проблем, включая квартальные и премиальные выплаты", — подчеркнул Алишер Захидов.

В качестве доказательств в суде можно использовать видео и фотографии неочищенных дорог, а также сообщения из средств массовой информации и справки от метеорологического центра.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Популярное
Главное не победа: на этапе Кубка мира лыжник отморозил половой орган

Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.

Лыжник из Швеции отморозил свой половой орган на этапе Кубка мира
Журналисты узнали, куда исчез поддержавший СВО Гоша Куценко: Первый канал отправил в "чёрный список"
Журналисты узнали, куда исчез поддержавший СВО Гоша Куценко: Первый канал отправил в "чёрный список"
Эксперты составили рейтинг самых проблемных автомобилей на "вторичке"
Клара Новикова объяснила, как появился флаг Украины на её концерте в Москве
Эсминец США перехватил йеменские крылатые ракеты в Красном море. Это война? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
Мария Захарова назвала успех песни Кати Лель "Мой мармеладный" пощёчиной Западу
Владимир Пресняков заявил, что уехавший в США Никита боится быть "внуком Пугачёвой"
Автоэксперты рассказали о трудностях ремонта корейских автомобилей в России
Автоэксперты рассказали о трудностях ремонта корейских автомобилей в России
Последние материалы
Владельцы импортных авто столкнулись с новой проблемой
Найдена редкая генетическая мутация, препятствующая ожирению
Опрос: 79,1% считают действия Израиля в Газе геноцидом
Блогер выяснил количество "лошадиных сил" у лошади
Новосибирец стремится победить старение и создал маркетплейс для науки
Врачи назвали главную пользу чая с сахаром
Историк Герцен в интервью Pravda.Ru: Скифское золото принадлежит Крыму и должно находиться в России
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал переданные Киеву ЗРК Patriot "дорогим хламом"
ГИБДД будет штрафовать водителей за видео нарушений в соцсетях
Долгожительница из Новой Зеландии поделилась секретами долголетия: активность, питание и общение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников