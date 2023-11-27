Как получить компенсацию за опоздание на работу из-за снегопада: советы адвоката

1:46 Your browser does not support the audio element. Общество

В столице произошел самый сильный снегопад за последние 40 лет. Утром на дорогах образовались значительные пробки, и горожане активно выражали свое недовольство в социальных сетях, жалуясь на неочищенные трассы и массовые опоздания на работу из-за транспортного коллапса.

Фото: openverse.org by Sergey Galyonkin is licensed under CC BY-SA 2.0.

Адвокат и член коллегии "Люди дела" Алишер Захидов пояснил в интервью "Радио 1", что любой гражданин имеет право обратиться в суд на коммунальные службы города за неисполнение своих обязанностей. В таких случаях у дорожных служб можно требовать компенсацию морального вреда.

"Очистка дорог должна начинаться в шесть утра, а не в полдень, когда на дорогах уже много машин. Если транспортные службы заботятся о коллапсе только в дневное время, это явно говорит о ненадлежащем исполнении их профессиональных обязанностей", — подчеркнул Захидов.

Адвокат отметил, что ответственность можно возложить на департамент транспорта Москвы, ГБУ "Жилищник" и даже на мэрию. В других регионах следует подавать заявление напрямую в адрес дорожных служб, ответственных за уборку города.

"Те, кто опоздал на работу из-за дорожного коллапса, имеют право обратиться в суд за компенсацией морального ущерба к транспортным службам. У них есть возможность получить денежные компенсации, которые могут быть удержаны работодателем в связи с опозданием из-за транспортных проблем, включая квартальные и премиальные выплаты", — подчеркнул Алишер Захидов.

В качестве доказательств в суде можно использовать видео и фотографии неочищенных дорог, а также сообщения из средств массовой информации и справки от метеорологического центра.