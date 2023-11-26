Ученый Бурманов открыл правду россиянам о "бездрожжевом" хлебе

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Ученый Валерий Бурматнов объявил, что даже в хлебе, который продают как "бездрожжевой", содержатся дрожжи. По его утверждению, такой вид хлебобулочных изделий выпекается с использованием закваски, которая включает в себя дрожжи. По мнению Бурматнова, полностью избежать потребления этого продукта просто невозможно.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Отказаться полностью от дрожжей невозможно, ведь именно их активность создает пузырьки, делающие хлеб таким, каким он есть. Однако можно свести их количество к минимуму, используя специальные закваски с значительно меньшим содержанием биологических микроорганизмов. Таким образом, в составе бездрожжевого хлеба может и не указываться на дрожжи, но фактически они присутствуют", — пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что дрожжи присутствуют и в муке. Для определения наличия дрожжей в продукте можно использовать обычную воду: если добавление воды приводит к увеличению объема и появлению кислого запаха, то в продукте содержатся дрожжи, сообщает "В Татарстане".

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