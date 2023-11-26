Ученый Валерий Бурматнов объявил, что даже в хлебе, который продают как "бездрожжевой", содержатся дрожжи. По его утверждению, такой вид хлебобулочных изделий выпекается с использованием закваски, которая включает в себя дрожжи. По мнению Бурматнова, полностью избежать потребления этого продукта просто невозможно.
"Отказаться полностью от дрожжей невозможно, ведь именно их активность создает пузырьки, делающие хлеб таким, каким он есть.
Однако можно свести их количество к минимуму, используя специальные закваски с значительно меньшим содержанием биологических микроорганизмов. Таким образом, в составе бездрожжевого хлеба может и не указываться на дрожжи, но фактически они присутствуют", — пояснил эксперт.
Он также подчеркнул, что дрожжи присутствуют и в муке. Для определения наличия дрожжей в продукте можно использовать обычную воду: если добавление воды приводит к увеличению объема и появлению кислого запаха, то в продукте содержатся дрожжи, сообщает "В Татарстане".
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.