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Ученый Бурманов открыл правду россиянам о "бездрожжевом" хлебе

1:07
Общество

Ученый Валерий Бурматнов объявил, что даже в хлебе, который продают как "бездрожжевой", содержатся дрожжи. По его утверждению, такой вид хлебобулочных изделий выпекается с использованием закваски, которая включает в себя дрожжи. По мнению Бурматнова, полностью избежать потребления этого продукта просто невозможно.

Ученый Бурманов открыл правду россиянам о "бездрожжевом" хлебе
Фото: Нейросеть Шедеврум

"Отказаться полностью от дрожжей невозможно, ведь именно их активность создает пузырьки, делающие хлеб таким, каким он есть.

Однако можно свести их количество к минимуму, используя специальные закваски с значительно меньшим содержанием биологических микроорганизмов. Таким образом, в составе бездрожжевого хлеба может и не указываться на дрожжи, но фактически они присутствуют", — пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что дрожжи присутствуют и в муке. Для определения наличия дрожжей в продукте можно использовать обычную воду: если добавление воды приводит к увеличению объема и появлению кислого запаха, то в продукте содержатся дрожжи, сообщает "В Татарстане".

Предупреждение! Вы больше никогда не захотите есть хлеб😲
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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