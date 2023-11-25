Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, нацелено на адаптацию нормативной базы в сфере воинского учета в соответствии с утвержденным решением о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет. Согласно нововведениям, изменения в законодательстве вступят в силу с 1 января 2024 года.
Согласно этому документу, максимальный возраст для призыва на военную службу увеличивается с 27 до 30 лет, при этом нижняя граница, установленная на уровне 18 лет, остается без изменений. Таким образом, граждане в возрасте от 18 до 30 лет подлежат призыву на срочную службу, начиная с следующего года, сообщает konkurent.ru.
Кроме того, введен запрет на выезд из России для граждан с момента получения ими повестки. Этот запрет вступает в силу с момента включения повестки в государственный реестр воинского учета, решение о создании которого было принято в апреле 2023 года.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.