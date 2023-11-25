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С 1 января 2024 года Минобороны будет призывать россиян по-другому

1:09
Общество

Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, нацелено на адаптацию нормативной базы в сфере воинского учета в соответствии с утвержденным решением о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет. Согласно нововведениям, изменения в законодательстве вступят в силу с 1 января 2024 года.

С 1 января 2024 года Минобороны будет призывать россиян по-другому
Фото: Минобороны РФ

Согласно этому документу, максимальный возраст для призыва на военную службу увеличивается с 27 до 30 лет, при этом нижняя граница, установленная на уровне 18 лет, остается без изменений. Таким образом, граждане в возрасте от 18 до 30 лет подлежат призыву на срочную службу, начиная с следующего года, сообщает konkurent.ru.

Кроме того, введен запрет на выезд из России для граждан с момента получения ими повестки. Этот запрет вступает в силу с момента включения повестки в государственный реестр воинского учета, решение о создании которого было принято в апреле 2023 года.

Армейский анекдот. Полковник и лейтенант. 28 танков.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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