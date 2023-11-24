Генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров не намерен звать актеров-предателей на съемки в свои фильмы. Об этом 71-летний режиссер и сценарист сообщил изданию "Абзац".
Таким образом Шахназаров отреагировал на слова своего коллеги Никиты Михалкова, который заявил, что собирается работать с актерами-релокантами, покинувших Россию после начала СВО в феврале 2022 года.
Но для Шахназарова также важно, по какой причине артист уехал из родной страны.
"Есть предатели, которые активно выступают против своей страны. А бывают какие-то другие причины, когда человек сидит и молчит, — в работе с этими артистами ничего плохого не вижу. Что касается предателей, я их точно не стану приглашать в свое кино" — отметил Карен Георгиевич.
Напомним, Карен Шахназаров снял такие культовые советские и российские фильмы, как "Зимний вечер в Гаграх", "Мы из джаза", "Курьер", "Белый тигр" и многие другие.
Певец Сергей Пенкин стал редким гостем на телевидении и светских тусовках.