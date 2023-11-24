Карен Шахназаров не будет приглашать актеров-предателей в свои фильмы

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров не намерен звать актеров-предателей на съемки в свои фильмы. Об этом 71-летний режиссер и сценарист сообщил изданию "Абзац".

Фото: prt scr youtube.com/ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Таким образом Шахназаров отреагировал на слова своего коллеги Никиты Михалкова, который заявил, что собирается работать с актерами-релокантами, покинувших Россию после начала СВО в феврале 2022 года.

Но для Шахназарова также важно, по какой причине артист уехал из родной страны.

"Есть предатели, которые активно выступают против своей страны. А бывают какие-то другие причины, когда человек сидит и молчит, — в работе с этими артистами ничего плохого не вижу. Что касается предателей, я их точно не стану приглашать в свое кино" — отметил Карен Георгиевич.

Напомним, Карен Шахназаров снял такие культовые советские и российские фильмы, как "Зимний вечер в Гаграх", "Мы из джаза", "Курьер", "Белый тигр" и многие другие.

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