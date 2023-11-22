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Юрист Свиридова рассказала о способе не платить за блюдо в ресторане

2:00
Общество

Если блюдо в кафе или ресторане не соответствует заявленным в меню составу, весу и цене, то клиент имеет право отказаться оплачивать заказ, рассказала в беседе с aif. ru юрист, эксперт по защите прав потребителей Мария Свиридова. По ее словам, согласно закону, информация о товаре должна быть полной и достоверной.

Юрист Свиридова рассказала о способе не платить за блюдо в ресторане
Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Как рассказала юрист, некачественные еда и напитки являются наиболее распространенными нарушениями в точках общепита.

"Тухлый запах, плесень, мухи, тараканы — это подвод для возврата блюда и отказа его оплачивать. Кроме того, о нарушении санитарных норм необходимо известить руководство заведения и Роспотребнадзор", — подчеркнула эксперт.

Если человеку стало плохо после употребления блюда в ресторане, необходимо предъявить претензию о причинении вреда здоровью. Для этого важно иметь чек, в котором указано, что и где было съедено. Также посетитель вправе отказаться оплачивать блюдо, если в его составе оказался продукт, на который у клиента аллергия, и если он заранее уведомил об этом официанта.

Поводом для отказа оплачивать блюдо могут быть и манипуляции с его весом, продолжила юрист. Так, если порция явно меньше той, что указана в меню, нужно вызвать менеджера и взвесить продукт. При недовесе заведение, скорее всего, предложит "замять" конфликт, избавив гостя от оплаты блюда.

Не платить за блюда можно также при непредоставлении клиенту информации о стоимости дополнительных ингредиентов, добавила эксперт.

"Допустим, вы заказали борщ за 500 рублей, а в чеке указано 500 рублей плюс еще 100 рублей за сметану. Если вам не сказали и в меню не прописано, что сметана идет отдельным, дополнительным блюдом, за эту сметану вы можете не платить", — объяснила Свиридова.

Женщина ушла из ресторана не заплатив за себя - что делать? Ответ юриста
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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